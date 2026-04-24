Защита намерена обжаловать приговор, вынесенный экс-министру обороны

24.04.2026 11:11





Мы обязательно обжалуем данное решение, — об этом после судебного процесса, на котором суд признал бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы, заявила его адвокат Хатуна Хурцилава.



По словам Хатуны Хурцилавы, Джуаншер Бурчуладзе считает себя невиновным.



«Мы думали, что суд хотя бы частично примет разумное решение, я имею в виду оправдательный приговор, но ничего, мы обжалуем и оспорим его в апелляционной жалобе.



Мы не ожидали полностью обвинительного приговора, потому что обвинение основывалось только на показаниях Гудушаури и Туквадзe, оба были признаны значимыми. До того как они дали показания, обвинение господину Джуаншеру не могли предъявить, и сейчас судья принял во внимание эти два слабых показания, которые были даны с целью собственного спасения... у нас нет ответа, почему прокуратура отказала нам в процессуальном соглашении», — заявила Хатуна Хурцилава.



Отвечая на вопрос, почему Джуаншер Бурчуладзе не присутствовал при оглашении приговора, адвокат заявила: «Он не надеялся на справедливый суд».





