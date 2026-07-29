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Активистов, задержанных на акции у сакребуло, оштрафовали и отправили под административный арест
29.07.2026 11:56
Тбилисский городской суд признал активистов, задержанных во время акции у здания Тбилисского сакребуло, виновными в совершении административных правонарушений.
Согласно решению судьи Звиада Цеквава:
Торнике Тохшуа оштрафован на 3 000 лари;
Мариам Меканцишвили – на 6 000 лари;
Нато Болквадзе назначен 5-дневный административный арест;
Шако Багдошвили – 10 суток административного ареста.
Ранее также состоялись судебные заседания по делам активистов Васо Беридзе и Ии Мелитаури. Суд оштрафовал Беридзе на 5 000 лари, а Мелитаури назначил 5 суток административного ареста.
Рассмотрение дела Торнике Тикарадзе перенесено на 31 июля, 14:00.
Напомним, во время акции у здания Тбилисского сакребуло были задержаны десять человек: Торнике Тохшуа, Мариам Меканцишвили, Ия Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Марине Нанава, Торнике Тикарадзе и Шако Багдошвили.
По данным МВД, задержанные держали в руках баннеры с оскорбительными надписями.
Их задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса Грузии об административных правонарушениях.
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