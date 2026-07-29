Активистов, задержанных на акции у сакребуло, оштрафовали и отправили под административный арест

29.07.2026 11:56





Тбилисский городской суд признал активистов, задержанных во время акции у здания Тбилисского сакребуло, виновными в совершении административных правонарушений.



Согласно решению судьи Звиада Цеквава:



Торнике Тохшуа оштрафован на 3 000 лари;

Мариам Меканцишвили – на 6 000 лари;

Нато Болквадзе назначен 5-дневный административный арест;

Шако Багдошвили – 10 суток административного ареста.

Ранее также состоялись судебные заседания по делам активистов Васо Беридзе и Ии Мелитаури. Суд оштрафовал Беридзе на 5 000 лари, а Мелитаури назначил 5 суток административного ареста.



Рассмотрение дела Торнике Тикарадзе перенесено на 31 июля, 14:00.



Напомним, во время акции у здания Тбилисского сакребуло были задержаны десять человек: Торнике Тохшуа, Мариам Меканцишвили, Ия Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Марине Нанава, Торнике Тикарадзе и Шако Багдошвили.



По данным МВД, задержанные держали в руках баннеры с оскорбительными надписями.



Их задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса Грузии об административных правонарушениях.





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