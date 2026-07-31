Археологи обнаружили металлургический центр древней Колхиды — ему около 3000 лет

31.07.2026 15:34





Археологи обнаружили древний металлургический комплекс эпохи поздней бронзы у села Догураши в Цагерском муниципалитете. Ученые говорят, что это крупнейший среди подобных памятников, найденных на всем Кавказе. Информацию распространяет министерство культуры Грузии.



Исследования, проведенные специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными учеными, показали, что мастерские функционировали в XIII-IX веках до нашей эры — около 3 тысяч лет назад, когда территория Лечхуми входила в культурное пространство древней Колхиды. Лаборатория Оксфордского университета уже подтвердила возраст артефактов.



Специалисты предполагают, что Догураши был грандиозным производственным хабом, а древние мастера развернули там полный цикл обработки металла: от добычи руды до выплавки чистой меди.



На территории раскопок археологи обнаружили остатки печей из камня и глины, глиняные трубы для подачи воздуха, фрагменты тиглей и огромное количество металлургического шлака. Некоторые куски шлака достигают 50-70 сантиметров в диаметре. Часть отходов производства была аккуратно сложена и хранилась отдельно — вероятно, древние мастера планировали использовать их повторно.



Для работы древним металлургам были необходимы все ресурсы, которые есть в этой местности и сегодня: залежи медной руды, вода, глина и лес для производства древесного угля. Анализ угля показал, что для плавки использовали древесину каштана, бука, граба и ольхи.



Исследования также подтвердили, что климат в горной Колхиде три тысячи лет назад был теплее нынешнего: в остатках шлака ученые обнаружили пыльцу растений, характерных для более теплых условий.



«Такого крупного производства не раскапывали еще ни в Грузии, ни даже на Кавказе. У нас есть все элементы комплекса: от первичной обжарки руды до каменных инструментов. Кроме того, мы точно знаем, что рядом находилась сама руда», — рассказала руководитель экспедиции, археолог Нана Резесидзе в интервью грузинской службе Радио Свобода.



Раскопки в Догураши начались в 2016 году. Специалисты предполагают, что добытая там медь использовалась не только для местных нужд, но могла поставляться в другие районы Колхиды и соседние регионы.



По мнению ученых, открытие подтверждает важную роль Лечхуми в истории древней Колхиды: уже в бронзовом веке регион был одним из крупнейших металлургических центров Кавказа.



Экспедиция продолжается при поддержке Минкультуры Грузии и организации Национального музея Грузии. В исследованиях участвуют грузинские специалисты, а также ученые из Великобритании, Израиля и Италии.





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