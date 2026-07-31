Сборная Грузии выступает на командном чемпионате Европы по гольфу

31.07.2026 20:46





Мужская сборная Грузии принимает участие в командном чемпионате Европы по гольфу (European Men’s Team Shield Championship), который проходит на Мальте с 29 июля по 1 августа. За победу на турнире борются команды из 14 европейских стран.



Как сообщили в Федерации гольфа Грузии, в состав национальной команды вошли Торнике Бахтуридзе, Паата Вардиашвили, Зураб Эдиберидзе и Ираклий Чавлеишвили. Капитан сборной — Андро Шилакадзе.



По итогам второго игрового дня грузинская команда занимает последнее место в турнирной таблице. Следить за результатами соревнований можно здесь.



Для сборной Грузии участие в континентальном первенстве — прежде всего возможность набраться международного опыта. Турнир проводится Европейской ассоциацией гольфа (EGA) специально для стран, где этот вид спорта только развивается и еще не имеет давних традиций.



Гольф остается одним из самых молодых видов спорта в Грузии. В стране лишь формируется профессиональное сообщество, а ключевым центром развития считается гостиничный комплекс Tbilisi Hills Golf & Residences, где расположено первое в стране профессиональное 18-луночное поле международного уровня.



Федерация гольфа Грузии входит в EGA и Конфедерацию профессионального гольфа (CPG). Хотя число зарегистрированных игроков в стране пока исчисляется лишь сотнями, федерация делает ставку на развитие массового и детско-юношеского гольфа, а также участие национальной сборной в международных турнирах.



Источник: Новости - Грузия

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