Саба Сазонов будет выступать за испанский «Хетафе»

01.08.2026 14:26





24-летний защитник сборной Грузии Саба Сазонов будет выступать за испанский «Хетафе». Он подписал контракт с клубом Ла Лиги по схеме «1+1».



В прошлом сезоне «Хетафе» занял 7-е место в Ла Лиге, а в следующем сезоне будет играть в Конференц-лиге.



Саба Сазонов был близок к переходу в «Хетафе» летом 2025 года, но трансфер не состоялся в последний момент.



Сазонов перебрался в «Торино» из московского «Динамо» летом 2023 года за 3 миллиона евро. Защитник сыграл 13 матчей в Серии А за туринский клуб, но после перехода на правах аренды в «Эмполи» получил серьезную травму и не смог играть. За этим последовал неудачный трансфер в «Хетафе» и последующее полное недоверие со стороны тренера «Торино».



Этим летом Сазонов истек контракт с «Торино» и стал свободным агентом.





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