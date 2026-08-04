Бурджанадзе: За последние 18 месяцев число заключенных в Грузии выросло на 43%

04.08.2026 14:03





За 18 месяцев число заключенных в Грузии увеличилось на 43%, - об этом в социальной сети пишет бывший заместитель Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе.



По словам Георгия Бурджанадзе, «по состоянию на конец июня в тюрьмах Грузии содержались в общей сложности 12 344 заключенных».



«По состоянию на июнь в пенитенциарных учреждениях оставалось всего 12 свободных мест. С января 2025 года по июнь 2026 года (за 18 месяцев) количество заключенных в Грузии увеличилось на 43%.



В июне 2026 года пенитенциарные учреждения покинули 690 человек, однако по сравнению с предыдущим месяцем численность заключенных все равно выросла на 209 человек.



В учреждениях №2, №8 и №15 лимит содержания заключенных превышен на:



34% в тюрьме №2 в Кутаиси (на 788 заключенных);



32% в тюрьме №8 в Глдани (на 796 заключенных);



56% в тюрьме №15 в Ксани (на 364 заключенных)», — пишет Бурджанадзе.





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