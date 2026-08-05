|
|
|
В июле почти 40 тысяч человек получили дистанционные консультации в Сервисном агентстве МВД
05.08.2026 13:02
В течение июля Сервисное агентство МВД Грузии дистанционно проконсультировало около 40 тысяч человек.
Чаще всего граждане обращались с вопросом о замене просроченного водительского удостоверения.
Для замены удостоверения необходимо предоставить:
▫️ документ, удостоверяющий личность;
▫️ действующее (просроченное) водительское удостоверение;
▫️ медицинскую справку о состоянии здоровья (форма IV-100/а).
Заменить водительское удостоверение можно в любом подразделении Сервисного агентства МВД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна