В июле почти 40 тысяч человек получили дистанционные консультации в Сервисном агентстве МВД

05.08.2026 13:02





В течение июля Сервисное агентство МВД Грузии дистанционно проконсультировало около 40 тысяч человек.



Чаще всего граждане обращались с вопросом о замене просроченного водительского удостоверения.



Для замены удостоверения необходимо предоставить:



▫️ документ, удостоверяющий личность;

▫️ действующее (просроченное) водительское удостоверение;

▫️ медицинскую справку о состоянии здоровья (форма IV-100/а).



Заменить водительское удостоверение можно в любом подразделении Сервисного агентства МВД Грузии.





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