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В июле почти 40 тысяч человек получили дистанционные консультации в Сервисном агентстве МВД


05.08.2026   13:02


В течение июля Сервисное агентство МВД Грузии дистанционно проконсультировало около 40 тысяч человек.

Чаще всего граждане обращались с вопросом о замене просроченного водительского удостоверения.

Для замены удостоверения необходимо предоставить:

▫️ документ, удостоверяющий личность;
▫️ действующее (просроченное) водительское удостоверение;
▫️ медицинскую справку о состоянии здоровья (форма IV-100/а).

Заменить водительское удостоверение можно в любом подразделении Сервисного агентства МВД Грузии.


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