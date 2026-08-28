Даур Буава из-за своих позиций получал много угроз - директор «Центра социальной справедливости»

28.08.2026 13:53





Даур Буава из-за своих позиций получал много угроз, и причина возможного насилия и обстоятельства должны быть надлежащим образом исключены. Важно, чтобы следствие своевременно предоставило общественности информацию о произошедшем и детально изучило причину смерти, - пишет директор «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе, откликаясь на смерть абхазского блогера Даура Буава.



«Сегодня мы узнали, что абхазского блогера Даура Буава нашли мёртвым в Тбилиси. Это очень тяжёлая новость, и я очень сожалею. Я была знакома с Дауром, и у него было огромное желание и энергия начать новую жизнь.



Важно, чтобы следствие своевременно предоставило общественности информацию о произошедшем и детально изучило причину смерти. Насколько мне известно, Даур получал много угроз из-за своих позиций, и причина возможного насилия и обстоятельства должны быть надлежащим образом исключены.



Выражаю соболезнования членам его семьи и друзьям», - пишет Микеладзе.





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