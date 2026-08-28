Польский болельщик упал с трибуны после матча «Иберия 1999» - «Ягелония»

28.08.2026 14:03





Чемпион Грузии «Иберия 1999» в ответном матче плей-офф Лиги Европы проиграл польской «Ягеллонии» со счетом 1:2 и переместился в зону Лиги конференций.



После завершения встречи футболисты «Ягеллонии» подошли к трибуне и праздновали победу вместе с болельщиками, в этот момент их фанат упал с трибуны и получил тяжелые травмы. Предположительно, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, он не удержал равновесие и во время празднования сорвался с трибуны.



К счастью, польский болельщик выжил, однако получил тяжелые травмы и уже доставлен на машине скорой помощи в больницу.





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