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Польский болельщик упал с трибуны после матча «Иберия 1999» - «Ягелония»


28.08.2026   14:03


Чемпион Грузии «Иберия 1999» в ответном матче плей-офф Лиги Европы проиграл польской «Ягеллонии» со счетом 1:2 и переместился в зону Лиги конференций.

После завершения встречи футболисты «Ягеллонии» подошли к трибуне и праздновали победу вместе с болельщиками, в этот момент их фанат упал с трибуны и получил тяжелые травмы. Предположительно, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, он не удержал равновесие и во время празднования сорвался с трибуны.

К счастью, польский болельщик выжил, однако получил тяжелые травмы и уже доставлен на машине скорой помощи в больницу.


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