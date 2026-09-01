Адвокат: Гарибашвили объявили коррупционером, чтобы обнулить его рейтинг

01.09.2026 11:28





Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили считает, что обвинения в коррупции, которые ему предъявили, призваны обнулить рейтинг экс-премьера. По словам Лили Гелашвили, несмотря на нахождение под стражей, политик сохранял высокий авторитет, поэтому якобы и было возбуждено уголовное дело.



В эфире TV Pirveli адвокат выразила уверенность, что рейтинг Гарибашвили продемонстрировали внутренние соцопросы правящей партии. И именно по этой причине «Грузинская мечта» потребовала, чтобы он признал вину в коррупции и навсегда забыл о возвращении в политику.



«Он дважды возглавлял страну. Вы знаете, какая внешняя политика проводилась в его бытность премьером, сколько было новых инициатив, в том числе в отношениях с Европой… Все это связано с именем Ираклия Гарибашвили. Разумеется, у него был рейтинг, и я не исключаю, что он сохраняется и по сей день.



Более того, если мне кто-то станет утверждать обратное, я просто не поверю, что такие исследования [«Грузинской мечты»] не проводились. Для определенных лиц все стало очевидным. Находясь в заключении, Ираклий Гарибашвили все равно сохранял влияние и авторитет. Людям могло быть горько, но народ прекрасно понял главное: если ты не воруешь бюджетные средства… Всем было ясно, что он не предавал ни страну, ни Бидзину Иванишвили и не украл из казны ни единого тетри».



Лили Гелашвили настаивает, что власти решили «закрепить за ним [Ираклием Гарибашвили] статус коррупционера, чтобы обнулить его рейтинг и для перестраховки лишить даже призрачного шанса в 1% на возвращение в политику».



В беседе с TV Pirveli адвокат также призвала Народного защитника Грузии посетить экс-премьера в тюрьме и проверить, действительно ли ему отменили назначенное свидание с детьми. По ее словам, этот факт может указывать на нарушение прав человека.



«На 26 августа было назначено длительное свидание. Он должен был увидеться со своими несовершеннолетними детьми — именно в этом и заключалась цель, поскольку он не видел их уже три месяца, — однако это свидание отменили. Ему сообщили, что встреча не состоится. Как может быть ложью факт отмены уже назначенного свидания? Проверить это совершенно не сложно».



Ранее в Специальной пенитенциарной службе заявили, что Гарибашвили, отбывающий наказание в учреждении закрытого типа, имеет право на два длительных свидания в год, а также может использовать два краткосрочных свидания в месяц. По утверждению ведомства, к настоящему моменту экс-премьер полностью исчерпал как годовой, так и ежемесячный лимит встреч.





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