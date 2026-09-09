Тендер на реабилитацию здания Тбилисской филармонии объявили в третий раз

09.09.2026 15:37





Фонд муниципального развития Грузии в третий раз объявил тендер на реабилитацию Большого концертного зала Тбилиси (Филармонии).



Ориентировочная стоимость закупки составляет 6,5 млн лари (около 2,5 млн долларов), что на 2 млн лари превышает сумму предыдущего тендера. Предполагаемая стоимость предыдущих торгов составляла 4,5 млн лари — тогда процедура была прекращена из-за дисквалификации претендентов.



В рамках проектных работ необходимо подготовить проект реабилитации, сметную документацию, руководство по содержанию и эксплуатации здания, а также обеспечить авторский надзор.



Согласно проекту, планируется модернизация сценической инфраструктуры, улучшение акустики, замена инженерных коммуникаций, обновление лифтов и установка систем безопасности.



Кроме того, здание должно быть полностью адаптировано для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Источник: SOVA

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