На каждые 10 заключенных браков в Грузии приходится более 6 разводов

11.09.2026 16:36





На каждые 10 заключенных браков в Грузии сегодня приходится более 6 разводов. Таковы данные отчета Национальной службы статистики (Сакстат) за первое полугодие 2026 года.



Согласно предварительной статистике, за январь-июнь в стране зарегистрировали 10 006 браков и 6 095 разводов.



В отдельных регионах страны процент разводов относительно заключенных союзов превышает 70%, тогда как в других расторжения браков происходят значительно реже.



Если считать процентное соотношение разводов к зарегистрированным бракам за отчетный период, лидерами антирейтинга стали:



Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети — 78,5%. Абсолютный антирекорд по стране. На 65 зарегистрированных браков пришелся 51 развод.



Тбилиси — 71,2%. В столице распалось более 70% от числа созданных семей (2 130 разводов на 2 993 регистраций брака).

Самегрело и Земо-Сванети — 68,1%, 554 развода при 814 браках.

Гурия — 66,9%, 172 развода на 257 браков.



Имеретия — 66,0%, 968 разводов на 1 466 браков.



Средние показатели по стране фиксируются в Кахетии (59,7%), Шида-Картли (56,1%) и Квемо-Картли (51,8%).

Судя по статистике, наиболее крепкие браки на юге и востоке страны. Так, самый низкий процент разводов в Грузии фиксируется в Самцхе-Джавахети — 32% (437 браков и 140 разводов). В Аджарии зарегистрировали 1 144 брака пришлось 534 развода — 46,7%. В Мцхета-Мтианети было 87 разводов на 175 браков (49,7%).





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