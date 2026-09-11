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В Тбилиси отменили концерт турецкого диджея, ранее выступившего в Сухуми
11.09.2026 20:36
Отменен запланированный в Тбилиси концерт, на котором должен был выступить Берат Мерт Демир (Berat Mert Demir) — турецкий диджей, посетивший в августе оккупированную Абхазию.
«К сожалению, в связи с распространившейся в последнее время информацией и возникшей ситуацией мы приняли решение отменить мероприятие, чтобы избежать любых возможных проблем и дальнейшего осложнения обстановки», — заявили организаторы.
На данный момент продажа билетов остановлена. По информации организаторов, стоимость уже приобретенных билетов будет полностью возвращена покупателям.
Лайв-концерт в Тбилиси должен был состояться 25 сентября. Однако выяснилось, что несколько недель назад Берат Мерт Демир выступил с сетом в Сухуми, откуда в соцсетях разошлось множество видеозаписей.
В оккупированную Абхазию Берат Мерт Демир въехал, по всей видимости, с территории России — перед визитом в Сухуми он играл сет в Сочи.
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