В Тбилиси отменили концерт турецкого диджея, ранее выступившего в Сухуми

11.09.2026 20:36





Отменен запланированный в Тбилиси концерт, на котором должен был выступить Берат Мерт Демир (Berat Mert Demir) — турецкий диджей, посетивший в августе оккупированную Абхазию.



«К сожалению, в связи с распространившейся в последнее время информацией и возникшей ситуацией мы приняли решение отменить мероприятие, чтобы избежать любых возможных проблем и дальнейшего осложнения обстановки», — заявили организаторы.



На данный момент продажа билетов остановлена. По информации организаторов, стоимость уже приобретенных билетов будет полностью возвращена покупателям.





Лайв-концерт в Тбилиси должен был состояться 25 сентября. Однако выяснилось, что несколько недель назад Берат Мерт Демир выступил с сетом в Сухуми, откуда в соцсетях разошлось множество видеозаписей.



В оккупированную Абхазию Берат Мерт Демир въехал, по всей видимости, с территории России — перед визитом в Сухуми он играл сет в Сочи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





