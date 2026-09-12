В Крцанисском лесопарке прошла акция протеста против строительства т. н. арабских городков

12.09.2026 20:55





В Крцанисском лесопарке состоялась акция с требованием прекратить строительство так называемых «арабских городков».



На месте собрались граждане, гражданские активисты, представители различных оппозиционных партий, 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По их заявлению, они требуют отменить договор, заключённый с Eagle Hills, который предусматривает строительство так называемого городка на территории Крцанисского лесопарка.



По заявлению 5-го президента Саломе Зурабишвили, Крцанисский лесопарк — это лёгкие Тбилиси, и строительство здесь неприемлемо для всех, кто бы это ни был — грузин, араб или русский.



«Это лёгкие Тбилиси, и если здесь построят те здания, которые мы видим по всему городу и на этой дороге, когда едем сюда, это означает, что эти лёгкие будут закрыты, что нанесёт городу очень большой ущерб. Мы видим, что по всей стране никто не придаёт никакого значения тому, как сохранить природу. Это будущее наших детей. Одно — мы должны сохранить для них демократическое и европейское будущее, а второе — мы должны сохранить здоровое будущее. Это начинается здесь. Это первый вопрос, а второй — что происходит: нет прозрачных ответов на вопросы о том, кто, что и как строит. Нам открыли какие-то офисы на проспекте Руставели, но никто не знает, по какому контракту, на какие деньги, кто на самом деле является инвестором, кто здесь зарабатывает и кто будет здесь жить. Всё это совершенно непонятно. Уже само по себе неприемлемо, кто бы это ни был — грузин, араб или русский, здесь ничего не должно строиться», — заявила Саломе Зурабишвили.





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