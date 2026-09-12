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Суд избрал врачу Майе Кохташвили залог в 50 тыс. лари


12.09.2026   21:02


Телавский районный суд избрал неврологу Майе Кохташвили, которой предъявлено обвинение в выдаче поддельного рецепта, залог в размере 50 000 лари с содержанием под стражей.

Решение приняла судья Марине Церцвадзе. Кроме того, суд обязал обвиняемого врача раз в две недели являться в соответствующий орган, а также запретил ей пересекать границу Грузии.

На заседании сторона обвинения требовала избрать Кохташвили меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам прокурора, в июле, августе и сентябре невролог трижды изготовила и выдала поддельные рецепты на психотропный препарат габапентин. Всего речь идёт о 70 капсулах.

Что касается позиции стороны защиты, адвокат задержанной не согласился с ходатайством прокуратуры. По его словам, Кохташвили признаёт преступление, однако отсутствует риск её скрытия, уничтожения доказательств или воздействия на свидетелей.

Сторона защиты требовала избрать в качестве меры пресечения залог без содержания под стражей.

Правом выступить в суде воспользовалась и сама задержанная. По её словам, при назначении лекарств её мотивом было помочь пациенту, и она руководствовалась врачебной этикой.

Кроме того, после задержания Кохташвили в социальных сетях было опубликовано множество постов в её поддержку. Коллеги, друзья и пациенты собирают средства на залог для освобождения задержанного врача.

Напомним, что Майе Кохташвили предъявлено обвинение по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса Грузии. Ей вменяют то, что с использованием служебного положения она незаконно изготовила и выдала гражданину поддельный рецепт для приобретения психотропного вещества.

Указанное деяние предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.


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