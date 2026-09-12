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Граждане собрали сумму залога для врача Майи Кохташвили за один час


12.09.2026   21:05


Граждане собрали для задержанного врача Майи Кохташвили сумму залога. Об этом в социальной сети пишет журналист Гела Мтивлишвили.

После того, как Телавский районный суд избрал в отношении врача залог с содержанием под стражей, в социальных сетях началась кампания, в рамках которой гражданские активисты и граждане начали сбор средств для выплаты залога.

«Друзья, для врача Майи за один час собрали 50 тысяч лари, чтобы освободить её. Спасибо всем. Больше не переводите!

Самое главное — мы освободим любимого народом врача, мать наших соратников. Остальное — что происходило сегодня на заседании и детали этого дела — подробно вам расскажу. В Ахмете продолжаем работать над репортажем!» — пишет Мтивлишвили.

Для информации, Майя Кохташвили выйдет из-под стражи сразу после внесения залога.

Напомним, сегодня Телавский районный суд избрал в отношении невролога Майи Кохташвили, обвиняемой в выдаче поддельного рецепта, залог с содержанием под стражей в размере 50 000 лари.

Решение приняла судья Марине Церцвадзе. Кроме того, суд обязал обвиняемого врача раз в две недели являться в соответствующий орган, а также запретил ей пересекать государственную границу Грузии.

Майе Кохташвили предъявлено обвинение по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса Грузии. Ей вменяют, что с использованием служебного положения она незаконно изготовила и выдала гражданину поддельный рецепт для приобретения психотропного вещества.

Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.


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