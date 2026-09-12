Рекорд по математике, провал в чтении и масса прогулов: Грузия в исследовании PISA-2025

12.09.2026 21:29





За последние три года грузинские школьники значительно улучшили свои результаты в математике, естественных науках и чтении, однако по-прежнему значительно отстают от средних показателей развитых стран. Таковы выводы исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA, Programme for International Student Assessment), которое проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Цифры и рекорды: математика на пике, чтение на дне



Согласно отчету, средние показатели 15-летних грузинских школьников выросли по всем трем направлениям по сравнению с постковидным 2022 годом:



• Естественные науки: 422 балла (против 384 в 2022 году);

Математика: 416 баллов (против 390 в 2022 году);

• Чтение: 384 балла (против 374 в 2022 году).



Результаты в математике и естествознании стали абсолютным рекордом за всю историю участия Грузии в PISA. Однако в чтении, несмотря на незначительный рост, показатели все еще не смогли отыграть падение прошлых лет и остаются ниже уровня 2015 года (401 балл).



Кроме того, Грузия по-прежнему заметно отстает от средних стандартов стран ОЭСР. Там средний был по естествознанию составляет 482, по математике — 463, а по чтению — 461.



Исследование показало, что лишь 39% грузинских школьников способны понять текст средней сложности и выделить из него главную мысль (в ОЭСР — 69%), а учеников высшего уровня по чтению в Грузии фактически 0%.



Порог базовой функциональной грамотности по математике преодолели менее половины учащихся (47%), тогда как в ОЭСР показатель составляет 65%.



В естественных науках базовым уровнем обладают 55% школьников грузинских школьников, а в ОЭСР — 74%.



Глубокий социальный разрыв: частные школы и языковой барьер



Отчет также подсвечивает серьезные проблемы внутри страны, обусловленные социальным неравенством.



Так, ученики частных школ в тестах буквально разгромили сверстников из государственных — разница составила почти 50 баллов по каждому предмету (по естествознанию — 465 против 418, по математике — 464 против 412).



При этом 18% социально уязвимых грузинских школьников попали в верхнюю четверть по результатам естественных наук. По ОЭСР средний показатель в этой группе состовляет 12%.



Худшие показатели по стране зафиксировали в азербайджаноязычных школах, что указывает на проблемы с интеграцией нацменьшинств и качеством преподавания.



Единственный позитивный сдвиг в борьбе с неравенством — сокращение разрыва между качеством образования в столице и в сельских школах за счет роста показателей в регионах.



Грузия резко выделяется по прогулам



Один из самых тревожных показателей PISA-2025 связан не с академическими результатами, а с посещаемостью.



Около 69% грузинских школьников сообщили, что пропустили хотя бы один полный день занятий в течение двух недель перед тестированием. В среднем по ОЭСР таких учащихся 22%.



Еще 52% грузинских подростков признались, что регулярно прогуливают хотя бы один отдельный урок против 24% в ОЭСР. 61% сообщили, что опаздывают в школу, тогда как средний показатель OECD составляет 50%.



Ситуация с прогулами за последние годы заметно ухудшилась: в 2022 году полный день школы за аналогичный период пропускали 39% учащихся, а отдельные уроки — 35%.



При этом грузинские подростки активно осваивают современные технологии: 42% учащихся используют ИИ-чатботы для учебы минимум раз в неделю (генерация черновиков, суммаризация текстов, поиск информации). Лишь 14% грузинских школьников заявили, что никогда не обращались за помощью к искусственному интеллекту. Это соответствует среднему показателю OECD.



«Первое место по темпам роста»



Результаты исследования моментально спровоцировали острую политическую дискуссию.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства заявил, что по динамике улучшения результатов в естественных науках Грузия заняла первое место среди 91 страны-участницы. Власти преподносят это как доказательство успеха проводимых образовательных реформ на фоне общемирового кризиса образования.



Однако оппозиция и профильные эксперты призывают не строить иллюзий. Эксперт по образованию и член партии «Площадь Свободы» Симон Джанашия указал, что «успех» обусловлен лишь низкой базой 2022 года. Кроме того, Джанашия подчеркнул, что перед исследованием 2025 года грузинских школьников впервые в истории системно натаскивали на тесты формата PISA.



Что такое PISA



Исследование PISA проводится с 2000 года и проверяет знания 15-летних учеников в трех областях: чтение, математика и естественные науки. Опросы устраивают каждые три года. Грузия участвует в программе в качестве страны-партнера с 2009 года.



Исследование позволяет оценить знания, предусмотренные национальным учебным планом, и способность подростков применять их на практике.



В исследовании 2025 года приняли участие более 760 тысяч учащихся из 91 страны и экономики, представляющих около 33 млн 15-летних школьников. В Грузии в исследовании участвовали 6 855 учеников из 265 школ.



Источник: Новости - Грузия

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