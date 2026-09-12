Скандал вокруг Zion Festival в Тбилиси: от бана граждан РФ до фейс-контроля на оккупацию

12.09.2026 21:34





Организаторы музыкального фестиваля ZION Festival оказались в центре громкого скандала из-за попытки ввести входной фильтр для граждан России. Событие, которое изначально планировалось на 25-26 сентября как локальный праздник для любителей психоделики и духовных практик, в одно утро превратилось в главный повод для споров о границах между дискриминацией и политической позицией.



ZION Festival — проект крайне специфический. Он вырос из отдельного стейджа фестиваля Tbilisi Open Air и посвящен преимущественно псай-трансу. Ограниченная тематика вряд ли бы позволила фестивалю собрать тысячи гостей, и в обычных обстоятельствах его анонс прошел бы почти незамеченным. Однако организаторы неожиданно привлекли к себе максимальное внимание.



Изначально на платформе по продаже билетов Tkt.ge появилось жесткое условие: «Граждане России на фестиваль не допускаются».



Радикальный запрет вызвал мгновенный резонанс среди релокантов из РФ. В соцсетях русскоязычные блогеры называли ситуацию «сортировочным лагерем» и задавались вопросом, где проходит грань между политическим протестом и дискриминацией по паспорту.



Под давлением общественности и даже собственных участников (по сообщению грузинской службы Радио Свобода, от абсолютного бана отказался один из выступающих диджеев) организаторы решили дать задний ход. 11 сентября дисклеймер для граждан РФ с Tkt.ge пропал.



Организаторы предложили им компромиссное решение: заполнить и подписать специальную анкету, подтверждающую признание территориальной целостности Грузии и осуждение оккупации.



«Мы понимаем, что некоторые из вас недоумевают, почему гражданам России в настоящее время не разрешено посещать ZION Festival.



Это решение связано не с национальностью, этнической принадлежностью или личной ненавистью. Это прямой ответ на реальность, в которой мы живем как грузины — в стране, чьи территории оккупированы Россией, и чей народ пережил войну, оккупацию, вынужденное переселение и продолжающуюся российскую агрессию.



ZION Festival — это пространство, созданное вокруг свободы, единства, мира и уважения. В сложившихся обстоятельствах мы не можем просто игнорировать реальность за пределами территории фестиваля.



В то же время мы не хотим судить о людях исключительно по их паспорту. Поэтому мы готовы сделать исключение для граждан России, которые искренне разделяют эти ценности и понимают реальность Грузии.



Те, кто хочет присутствовать, получат возможность заполнить и подписать короткий опросник, подтверждающий их позицию относительно территориальной целостности Грузии, российской оккупации грузинских территорий и уважения к ценностям нашего фестиваля.



Мы верим, что это справедливый и ответственный подход. Мир, свобода и взаимное уважение лежат в основе ZION», — написали организаторы у себя в Instagram.



Впрочем, попытка смягчить правила только усилила критику. Россияне в соцсетях называли проверку на политлояльность на входе «чистейшим ханжеством» и «унижением», противоречащей декларируемым ценностям «единства и свободы». Отдельные грузинские пользователи отмечали непоследовательность организаторов.



Подобные инициативы со стороны частного бизнеса в Грузии происходят регулярно с 2022 года.



Самый большой резонанс, вероятно, получил случай батумского фитнес-клуба Reformer Fitness, где от россиян также требовали подписывать декларации о признании суверенитета Грузии и Украины. После жалобы гражданина РФ, этот кейс изучал омбудсмен Грузии. Тогда Народный защитник признал, что само по себе требование разделять базовые международные нормы не является дискриминацией, однако счел недопустимыми публичные заявления владельца о праве бизнеса отказывать клиентам по политическим взглядам, гражданству, религии, сексуальной ориентации и другим признакам.



Источник: Новости - Грузия

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