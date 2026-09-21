Батуми примет этап юниорского Гран-при мира по фигурному катанию

21.09.2026 12:09





С 24 по 26 сентября в Батуми пройдёт крупный международный турнир — пятый этап серии ISU Junior Grand Prix по фигурному катанию — Junior Grand Prix Batumi 2026.



Соревнования состоятся на ледовой арене олимпийского стандарта Батумского спортивного центра.



В Батуми приедут около 100 молодых спортсменов из 37 стран мира, а также тренеры и официальные представители команд.



В программе соревнований:



• женское одиночное катание

• мужское одиночное катание

• спортивные танцы на льду



Грузию на домашнем этапе представит спортсменка национальной сборной и Батумского спортивного центра Кетеван Махарадзе. Её тренер — Инга Путкарадзе.



Для Кетеван это будет особенно важное выступление: она сможет соревноваться в родном городе на международном турнире с сильнейшими молодыми фигуристами из разных стран.



Проведение этапа Junior Grand Prix в Батуми также станет возможностью продемонстрировать международной аудитории новую спортивную инфраструктуру города и дать грузинским спортсменам больше опыта соревнований высокого уровня.





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