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Батуми примет этап юниорского Гран-при мира по фигурному катанию
21.09.2026 12:09
С 24 по 26 сентября в Батуми пройдёт крупный международный турнир — пятый этап серии ISU Junior Grand Prix по фигурному катанию — Junior Grand Prix Batumi 2026.
Соревнования состоятся на ледовой арене олимпийского стандарта Батумского спортивного центра.
В Батуми приедут около 100 молодых спортсменов из 37 стран мира, а также тренеры и официальные представители команд.
В программе соревнований:
• женское одиночное катание
• мужское одиночное катание
• спортивные танцы на льду
Грузию на домашнем этапе представит спортсменка национальной сборной и Батумского спортивного центра Кетеван Махарадзе. Её тренер — Инга Путкарадзе.
Для Кетеван это будет особенно важное выступление: она сможет соревноваться в родном городе на международном турнире с сильнейшими молодыми фигуристами из разных стран.
Проведение этапа Junior Grand Prix в Батуми также станет возможностью продемонстрировать международной аудитории новую спортивную инфраструктуру города и дать грузинским спортсменам больше опыта соревнований высокого уровня.
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