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Батуми примет этап юниорского Гран-при мира по фигурному катанию


21.09.2026   12:09


С 24 по 26 сентября в Батуми пройдёт крупный международный турнир — пятый этап серии ISU Junior Grand Prix по фигурному катанию — Junior Grand Prix Batumi 2026.

Соревнования состоятся на ледовой арене олимпийского стандарта Батумского спортивного центра.

В Батуми приедут около 100 молодых спортсменов из 37 стран мира, а также тренеры и официальные представители команд.

В программе соревнований:

• женское одиночное катание
• мужское одиночное катание
• спортивные танцы на льду

Грузию на домашнем этапе представит спортсменка национальной сборной и Батумского спортивного центра Кетеван Махарадзе. Её тренер — Инга Путкарадзе.

Для Кетеван это будет особенно важное выступление: она сможет соревноваться в родном городе на международном турнире с сильнейшими молодыми фигуристами из разных стран.

Проведение этапа Junior Grand Prix в Батуми также станет возможностью продемонстрировать международной аудитории новую спортивную инфраструктуру города и дать грузинским спортсменам больше опыта соревнований высокого уровня.


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