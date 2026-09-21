Нана Сандер: Я жертва физических и психологических пыток

21.09.2026 16:35





Я являюсь жертвой физических и психологических пыток, - заявила в Апелляционном суде осужденная по делу о событиях 4 октября Нана Сандер.



По словам осужденной, она находится в т.н. одиночной камере, где не хватает воздуха, из-за чего ей стало плохо. Сандер говорит, что ее права нарушаются и что помимо физических, она испытывала психологические пытки.



«На протяжении месяцев я была под психологическими и физическими пытками. Мне не поступал кислород, то есть нет воздуха. Я даже написала, что не смогу прожить и 7 недель. Все, о чем я говорю, можно также получить с камер видеонаблюдения и посмотреть, сколько времени я пролежала на полу. Я являюсь жертвой физических и психологических пыток.



Камера не проветривается. На протяжении месяцев я находилась в условиях пытки, не могла дышать. Врач приходил, но чем мог помочь врач. Я сама купила вентилятор, я теряла сознание.



Кислород не поступает, температура высокая. Это целенаправленные, бесчеловечные пытки. Помимо физических, я также подвергалась психологическим пыткам.



Ни один из палачей пенитенциарной системы не наказан, так же как не был наказан ни один полицейский, который применял ко мне насилие. Служба мониторинга сказала, якобы нарушений прав не существовало, в то время как они были. Я дала показания, но ни одно ведомство не отреагировало. То, что я звоню в Генинспекцию, а они не реагируют, это преступление. Я записала все даты и минуты, с кем разговаривала. Придет время, и все понесут ответственность.



Я не надеюсь ни на один суд в этой стране. Я говорю это для того, чтобы другой суд, например Страсбургский, принял решение, и чтобы другим не пришлось через это проходить. Судья [городского суда] Тамар Мчедлишвили слышала о том, какое насилие в отношении меня и какие мои права нарушались, но ее реагированием было то, что она приговорила невиновного человека к 7 годам лишения свободы без каких-либо доказательств», - заявила Сандер.



Напомним, Нане Сандер было предъявлено обвинение по статье 225, части 1 Уголовного кодекса Грузии в связи с событиями, произошедшими 4 октября возле дворца Атонели; это обвинение касается организации группового насилия и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. Ей также предъявлены обвинения по статье 317 Уголовного кодекса, которая касается призывов к насильственному свержению конституционного порядка и государственного правительства Грузии, наказуемых лишением свободы на срок до 9 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





