Нарколог Зураб Сихарулидзе бьёт тревогу из-за новых случаев передозировки

22.09.2026 13:03





Нарколог Зураб Сихарулидзе заявляет о резком росте числа случаев передозировки в Грузии за последнюю неделю. По его словам, почти ежедневно ему сообщают о новых случаях, несколько из которых, закончились летальным исходом.



Особую обеспокоенность Сихарулидзе вызывает клиническая картина некоторых случаев, которая, по его мнению, может указывать на употребление сильнодействующих синтетических опиоидов. Он не исключает, что на наркорынке вновь появился фентанил или его крайне сильные аналоги, в том числе карфентанил, либо распространились синтетические опиоиды группы нитазенов.



По словам нарколога, некоторые нитазены обладают высокой активностью и связаны с тяжёлыми и смертельными передозировками. При этом выявить их с помощью стандартных токсикологических тестов бывает непросто.



Сихарулидзе подчёркивает, что пока речь идёт лишь о возможных причинах, а окончательный ответ должны дать токсикологические исследования.



Он призывает экспертов и соответствующие службы срочно предоставить информацию о веществах, которые сейчас распространяются в Грузии. По его мнению, необходимо систематически исследовать случаи передозировки и выяснить, какие вещества обнаруживаются у пострадавших и умерших, присутствуют ли среди них фентанил, карфентанил или нитазены, не связано ли происходящее с новым психоактивным веществом и выявляется ли одно и то же вещество в разных городах и случаях.



«Мы должны срочно знать, что происходит в стране. Нельзя допускать ситуации, когда каждый день происходят новые случаи передозировки, а общество не знает, с каким веществом мы имеем дело», — заявил Сихарулидзе.



При подозрении на опиоидную передозировку нарколог рекомендует:



• Немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112.

• При наличии налоксона — незамедлительно использовать его. В случае сильнодействующих синтетических опиоидов может потребоваться несколько доз.

• Если через 2–3 минуты нормальное дыхание не восстановилось, повторно применить налоксон и продолжить оказание помощи.

• При отсутствии или недостаточности дыхания начать искусственное дыхание, если человек умеет это делать.

• Если пострадавший без сознания, но дышит, уложить его на бок, чтобы предотвратить аспирацию рвотных масс.

• Не оставлять человека одного, поскольку действие налоксона может быть временным, а симптомы передозировки вернуться. Медицинская помощь необходима даже после того, как человек пришёл в сознание.



«Не ждите, фентанил это, карфентанил, нитазен или другое вещество. При передозировке важна каждая минута», — заявил он.



По словам нарколога, если после употребления наркотика у человека необычно быстро развились сильная сонливость, потеря сознания или замедление дыхания, ситуацию не следует воспринимать просто как плохое самочувствие, её необходимо расценивать как возможную передозировку и действовать немедленно.



Сихарулидзе призывает власти и экспертов срочно обнародовать информацию о ситуации с передозировками в стране, количестве таких случаев и числе летальных исходов.



«Эта информация не должна скрываться. Такая информация может стоить кому-то жизни», — заявил нарколог.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





