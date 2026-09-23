|
|
|
В Терджола подросток стал жертвой выстрела дробью во время охоты
23.09.2026 18:22
В Терджола скончался ученик 12-го класса.
По имеющейся информации, он вместе с близкими отправился на охоту на перепелок, и в него попала дробь, которой выстрелил один из близких.
Пострадавший школьник скончался спустя три недели после произошедшего.
По информации Министерства внутренних дел, расследование начато по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна