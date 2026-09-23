В Терджола подросток стал жертвой выстрела дробью во время охоты

23.09.2026 18:22





В Терджола скончался ученик 12-го класса.



По имеющейся информации, он вместе с близкими отправился на охоту на перепелок, и в него попала дробь, которой выстрелил один из близких.



Пострадавший школьник скончался спустя три недели после произошедшего.



По информации Министерства внутренних дел, расследование начато по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.





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