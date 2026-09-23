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SJC направил в Страсбург еще одну жалобу по делу журналиста Афгана Садыгова
23.09.2026 18:36
По информации центра, 3 апреля суд отменил действовавшие в отношении Садыгова ограничения в Грузии после того, как азербайджанская сторона уведомила о прекращении его уголовного преследования. Однако уже 4 апреля Садыгов был задержан в собственном доме.
Спустя несколько часов суд оштрафовал его на 2 000 лари, постановил выдворить из Грузии и запретил въезд на трехлетний срок. В ту же ночь Садыгова доставили в Азербайджан.
В «Центре социальной справедливости» заявляют, что в поданной в Страсбургский суд жалобе указано на нарушение статей 6, 10 и 18 Европейской конвенции по правам человека. По оценке организации, наказание и высылка Садыгова за пост в Facebook нарушили его свободу выражения мнений, а в ходе судебного разбирательства было ущемлено право на справедливый суд.
В центре также подчеркивают существенный факт: после возвращения в Азербайджан уголовное дело против Садыгова возобновили, и его отправили под предварительный арест по тем же обвинениям, на основании которых ранее запрашивалась его экстрадиция.
«Центр социальной справедливости» заявляет, что продолжит защищать интересы Афгана Садыгова в Страсбургском суде, и призывает власти Азербайджана немедленно освободить журналиста.
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