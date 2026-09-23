Дело о молоке и помёте: Верховный суд вынес окончательное решение по «молочному скандалу»

23.09.2026 18:39





По делу так называемого «молочного скандала», который продолжается между «Kvareli Baga» бизнесмена Лаши Папашвили и компанией «Chirina» бизнесмена Реваза Вашакидзе, Верховный суд вынес окончательное решение.



Как сообщил BMG Реваз Вашакидзе, третья инстанция оставила в силе решение Апелляционного суда, что означает, что компании «Chirina» было присуждено выплатить Лаше Папашвили 1,6 млн лари.



По словам Реваза Вашакидзе, решение Верховного суда уже исполнено, и «Kvareli Baga» Лаши Папашвили получила от «Chirina» присужденные третьей инстанцией 1,6 млн лари, однако бизнесмен намерен сначала обжаловать решение Верховного суда в прокуратуре Грузии, а затем не исключает обращения в Европейский суд по правам человека.



«Я не борюсь с Лашей Папашвили. В бизнесе споры — обычное явление, но главное, чтобы суд в стране был независимым, а его решения основывались на принципах справедливости и законности.



Мы не нарушили ни одного пункта нашего договора, однако Тбилисский суд принял несправедливое и необъективное решение. Он признал доказательством заключение неаккредитованной лаборатории. Также доказательствами были признаны неправильно взятые образцы. Поэтому, по моему мнению, суд нарушил закон. Соответственно, у меня есть претензии к судьям, которые приняли эти решения, и я считаю, что они должны предстать перед судом. Прокуратура должна возбудить дело и принять в отношении них соответствующие меры», — заявил Реваз Вашакидзе BMG.



Он намерен обратиться в Высший совет юстиции с требованием начать дисциплинарное производство в отношении судей, а в правоохранительные органы (прокуратуру) — с требованием расследовать возможные признаки преступления. Кроме того, он не исключает продолжения спора в Европейском суде по правам человека.



При этом Реваз Вашакидзе в разговоре с BMG вновь отметил, что не хочет обращаться в Страсбургский суд, поскольку это означает спор против государства Грузия, однако считает, что несправедливые решения суда наносят ущерб бизнес-среде страны в целом.



«Я ни в коем случае не борюсь с судом как институтом. Я борюсь с теми судьями, которые приняли это решение в Тбилисском городском суде — по моему мнению, они должны быть наказаны в уголовном порядке... Я думаю не только о себе. Суд может принять такое несправедливое решение в отношении любой компании и обязать ее выплатить миллионы лари. Все это наносит ущерб инвестиционному климату и бизнес-среде», — заявил Реваз Вашакидзе.



Как пояснил BMG адвокат «Chirina» Георгий Гецадзе, спор в Страсбургском суде может проходить против государства Грузия, которое не обеспечило реализацию права на справедливый суд, что в результате также привело к нарушению права собственности, поскольку на компанию была возложена обязанность выплатить 1,6 млн лари.



BMG также поговорил со второй стороной бизнес-спора — Лашей Папашвили. Владелец «Kvareli Baga» также не удовлетворен решением суда, однако считает, что теперь обсуждать это бессмысленно, поскольку Верховный суд вынес окончательное определение.



«В целом я не люблю судебные споры, а как закончилось, так и закончилось... Какой сейчас смысл либо жаловаться по этому вопросу, либо говорить о нем. Как вы помните, первоначально Тбилисский городской суд обязал компанию «Chirina» выплатить почти 5 млн лари, но в итоге все закончилось именно так... Как вам известно, я обжаловал решение второй инстанции и требовал полного возмещения (то есть 4,7 млн лари), но фактически Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного суда — треть от суммы, которую мы требовали. Ничего уже не изменить. Какой комментарий я могу дать?!» — заявил бизнесмен, добавив, что так называемый «молочный скандал» серьезно повредил молочному сектору.



«Kvareli Baga» VS «Chirina» — предмет спора



Спор между бизнесменом Лашей Папашвили и «Chirina» продолжался в течение нескольких лет. «Kvareli Baga» требовала от «Chirina» возмещения ущерба в размере 4 700 323 лари.



Прямой ущерб (1 631 823 лари): компания требовала возместить стоимость приобретенной некачественной продукции (куриного помета, кровяной и перьевой муки) и ее транспортировки, убытки от испорченного молока, подлежащего утилизации, падеж скота, вызванный кормом с антибиотиками, а также расходы на лабораторные исследования и налоговые штрафы.



Упущенная выгода (3 068 500 лари): истец требовал возместить прибыль/доход, который не был получен из-за гибели скота (стоимость недополученного молока и телят), а также проценты по кредиту, взятому для покрытия возникшей нехватки средств.



В свою очередь, «Chirina» заявляла, что не нарушала обязательств по договору и что поставленный «Kvareli Baga» куриный помет не содержал антибиотиков или запрещенных веществ. По утверждению ответчика, куриный помет является удобрением (органическими отходами), а не непосредственно кормовой добавкой для животных, поэтому «Kvareli Baga» не должна была использовать его непосредственно в качестве корма.



Хронология дела в суде



24 декабря 2024 года Тбилисский городской суд обязал «Chirina» выплатить 4,7 млн лари (1 631 823 лари — прямой материальный ущерб; 3 068 500 лари — упущенная выгода, связанная со стоимостью недополученного молока и телят из-за гибели скота, вызванной некачественной кормовой добавкой, а также процентными расходами по кредиту, взятому для покрытия нехватки средств).



«Chirina» обжаловала решение суда первой инстанции, и вторая инстанция частично удовлетворила иск — решением от 7 августа 2025 года компания Реваза Вашакидзе была обязана выплатить 1,6 млн лари, поскольку суд счел, что «Chirina» нарушила условия договора, однако не возложил на «Chirina» ответственность за упущенную выгоду «Kvareli Baga».



Компания Реваза Вашакидзе также сочла решение Апелляционного суда необъективным и юридически необоснованным, поэтому подала кассационную жалобу в Верховный суд с требованием отменить решение второй инстанции.



«Данное дело по своему содержанию выходит за рамки обычного частного спора и фактически представляет собой бизнес-спор, имеющий ключевое значение. Его разрешение связано с формированием таких правовых стандартов, которые и в будущем будут определять направление судебной практики. Именно поэтому критически важно, чтобы Верховный суд провел полную и детальную оценку нарушений, допущенных нижестоящими инстанциями, и исправил их», — говорилось в кассационной жалобе «Chirina», однако Верховный суд оставил решение второй инстанции в силе.



В итоге обе компании подали кассационные жалобы в Верховный суд — «Chirina» требовала отменить решения нижестоящих инстанций, а «Kvareli Baga» — оставить в силе решение первой инстанции. Верховный суд не удовлетворил требования ни Реваза Вашакидзе, ни Лаши Папашвили и 16 июля 2026 года оставил в силе решение Апелляционного суда о возмещении ущерба в размере 1,6 млн лари.



Судьи по делу «Kvareli Baga» и «Chirina»



Судьей Тбилисского городского суда, рассматривавшей дело и полностью удовлетворившей иск 24 декабря 2024 года, обязав «Chirina» выплатить 4 700 000 лари, была Лиана Кажашвили.



Судьями Апелляционного суда, которые 7 августа 2025 года изменили решение, частично удовлетворили иск и оставили сумму в размере 1 600 000 лари, были Лаша Таварткиладзе, Мераб Ломидзе и Шалва Какауридзе.



Судьями Верховного суда Грузии, которые 16 июля 2026 года оставили решение Апелляционного суда без изменений, были Миранда Еремадзе, Теа Дзимистаришвили и Арчил Кочламазишвили.







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