К концу 2026 года работы по восстановлению лесов пройдут в 9 регионах

24.09.2026 11:31





К концу 2026 года работы по восстановлению лесов пройдут в 9 регионах и охватят около 2 600 гектаров. Это только ближайший этап программы: согласно долгосрочному плану, к 2031 году восстановительные мероприятия должны проводиться уже на территории площадью до 51 000 гектаров.



Сейчас работы идут, в частности, в Квемо-Картли — на Цалка-Тетрицкаройском лесном участке. Здесь восстановление запланировано на 118 гектарах. Один из участков находится возле села Ахалшени. Его площадь — 12 гектаров, а лесной покров за предыдущие годы оказался серьезно поврежден из-за интенсивных рубок и выпаса скота. В рамках проекта здесь высадили 24 250 саженцев кавказской сосны.



При этом программа не ограничивается посадкой деревьев. Национальное агентство лесного хозяйства одновременно проводит инвентаризацию лесов — оценивает состояние территорий и лесных ресурсов. Это необходимо для того, чтобы определить фактическую площадь лесов, их состояние и дальнейшие потребности в восстановлении. Часть территорий может восстанавливаться естественным путем, другим требуется посадка и последующий уход.



В Национальном агентстве лесного хозяйства восстановление деградированных лесов называют одним из основных направлений реформы лесного сектора. Масштаб работ, по данным ведомства, увеличивается ежегодно. При этом отдельное внимание уделяется естественному возобновлению леса, а не только искусственной высадке саженцев.



Цифра в 51 тысячу гектаров к 2031 году показывает, что речь идет о многолетней программе, а не о нескольких отдельных проектах. При этом конечный результат будет зависеть не только от площади, на которой проведена высадка, но и от того, насколько успешно новые лесные участки приживутся и смогут дальше развиваться. Для этого потребуется постоянный контроль состояния территорий, защита молодых насаждений и корректная оценка результатов инвентаризации.



Пока же ближайшая задача выглядит так: до конца 2026 года восстановить около 2 600 гектаров в девяти регионах. Параллельно государство должно получить более точную картину состояния лесного фонда благодаря инвентаризации. Именно эти два процесса — восстановление и сбор данных о лесах — станут основой для дальнейшего расширения программы.





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