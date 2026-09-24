Приезд Евгения Плющенко в Батуми привлёк внимание грузинских СМИ

24.09.2026 11:35





После того, как телеграм-канал «Батумчик» сообщил, что поддерживающий российские власти Евгений Плющенко вместе с сыном находится в Батуми на ISU Junior Grand Prix Batumi 2026, тему подхватили грузинские СМИ.



Журналисты обратились за комментарием в Федерацию фигурного катания Грузии. Там пояснили, что российских спортсменов на батумском этапе нет, а Плющенко присутствует в качестве тренера своего сына Александра, который теперь представляет Азербайджан.



В федерации заявили:



> «Здесь никто никого не приглашает. Если международная федерация допустит Россию, они будут участвовать. У нас их на этом этапе нет, потому что по распределению они сюда не попали.



Однако там, куда международная федерация их распределит, они будут, и мы не можем это ограничить. Плющенко является тренером азербайджанского спортсмена, и флаг будет азербайджанский».



Сам 13-летний Александр Плющенко в этом сезоне выступает за Азербайджан, поэтому его отец находится на соревнованиях именно как тренер спортсмена азербайджанской сборной.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





