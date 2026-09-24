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В Хуло и Шуахеви наградили учителей ко Дню учителя


24.09.2026   11:40


В муниципалитетах Хуло и Шуахеви прошли мероприятия, посвящённые Национальному дню учителя.

За многолетний труд и вклад в образование награды получили заслуженные педагоги, а также учителя, ставшие победителями различных проектов Министерства образования.

В церемониях приняли участие заместители министра образования и спорта Аджарии, представители Министерства образования, науки и молодёжи Грузии, региональных властей и местного самоуправления.

Гостям мероприятия поблагодарили учителей за многолетнюю работу, преданность профессии и воспитание нескольких поколений учеников.

Награждение организовано по инициативе Министерства образования, науки и молодёжи Грузии, при участии ресурсных центров и поддержке Министерства образования и спорта Аджарии.


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