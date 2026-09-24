|
|
|
В Хуло и Шуахеви наградили учителей ко Дню учителя
24.09.2026 11:40
В муниципалитетах Хуло и Шуахеви прошли мероприятия, посвящённые Национальному дню учителя.
За многолетний труд и вклад в образование награды получили заслуженные педагоги, а также учителя, ставшие победителями различных проектов Министерства образования.
В церемониях приняли участие заместители министра образования и спорта Аджарии, представители Министерства образования, науки и молодёжи Грузии, региональных властей и местного самоуправления.
Гостям мероприятия поблагодарили учителей за многолетнюю работу, преданность профессии и воспитание нескольких поколений учеников.
Награждение организовано по инициативе Министерства образования, науки и молодёжи Грузии, при участии ресурсных центров и поддержке Министерства образования и спорта Аджарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна