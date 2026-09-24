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В прокуратуре Грузии проходит встреча между генпрокурором и отцом умершего от коронавируса 20-летнего Вахтанга Чарквиани


24.09.2026   15:32


В прокуратуре Грузии проходит встреча генерального прокурора Георгия Гваракидзе с Гайозом Чарквиани, отцом 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани, умершего от коронавируса.

Встреча с Гайозом Чарквиани в прокуратуре состоялась и вчера. Как заявил адвокат семьи, вчера с Чарквиани встретился представитель прокуратуры.

Гайоз Чарквиани требует привлечь к ответственности врачей по делу о смерти его сына. Для выполнения этого требования несколько дней назад он также начал голодовку у здания прокуратуры.

Напомним, что отец 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани, умершего от коронавируса, Гайоз Чарквиани утром также сделал заявление у прокуратуры и заявил, что требует восстановления справедливости.

Позже на заявление Чарквиани отреагировала прокуратура Грузии и пояснила, что «расследование по факту смерти Вахтанга Чарквиани началось 8 октября 2021 года на основании заявления отца Вахтанга Чарквиани, Гайоза Чарквиани, а в рамках текущего уголовного дела прокуратура Грузии осуществила уголовное преследование в отношении трех лиц».

20-летний футболист Вахтанг Чарквиани умер 10 сентября 2021 года в Республиканской больнице. У него был коронавирус. Семья обвиняет медиков в смерти Чарквиани.


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