Прокуратура Грузии распространила заявление о встрече между генпрокурором и отцом 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани

24.09.2026 17:09





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с Гайозом Чарквиани по делу о смерти Вахтанга Чарквиани во время пандемии COVID-19, - об этом сообщает прокуратура Грузии.



По информации ведомства, во встрече также приняла участие председатель Совета по рассмотрению жалоб потерпевших по делам о посягательстве на жизнь Тамар Бежуашвили.



Согласно заявлению прокуратуры, на встрече было достигнуто соглашение о том, что Совет по рассмотрению жалоб потерпевших по делам о посягательстве на жизнь продолжит изучение уголовного дела, в котором будет участвовать и Гайоз Чарквиани.



«На встрече Гайозу Чарквиани была вновь предоставлена информация о деталях уголовного дела, ходе расследования, а также проведенных следственных и процессуальных мероприятиях. Также Гайоз Чарквиани получил ответы на все интересующие его вопросы.



Кроме того, на встрече было достигнуто соглашение о том, что Совет по рассмотрению жалоб потерпевших по делам о посягательстве на жизнь продолжит изучение уголовного дела, в котором будет участвовать и сам Гайоз Чарквиани, а общественность будет проинформирована о результатах.



В целях повторного информирования общественности хотим заявить в связи с текущим уголовным делом по факту смерти Вахтанга Чарквиани, что расследование по факту смерти Вахтанга Чарквиани было начато в Главном управлении полиции Ваке-Сабурталинского района Министерства внутренних дел Грузии 8 октября 2021 года на основании заявления отца Вахтанга Чарквиани — Гайоза Чарквиани, а в рамках текущего уголовного дела прокуратура Грузии осуществила уголовное преследование в отношении трех лиц.



В процессе расследования Гайоз Чарквиани непосредственно участвует в деле как его правопреемник и регулярно получает информацию о ходе расследования.



По делу были проведены сотни следственных и процессуальных мероприятий, в том числе назначены и проведены медицинские, информационно-технологические и другие виды экспертиз, допрошены десятки свидетелей, в том числе специалисты соответствующей отрасли и другие лица.



Проведенным расследованием установлено, что 11 августа 2021 года Вахтанг Чарквиани с диагнозом инфекции, вызванной новым коронавирусом (SARS-CoV-2) (COVID-19), был помещен в ООО «Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе» (так называемая «Республиканская»), где в период с 12 по 17 августа 2021 года проходил лечение в терапевтическом отделении, а 17 августа был переведен в реанимационное отделение.



Расследованием также установлено, что заведующая терапевтическим отделением ООО «Университетская клиника имени Николоза Кипшидзе» Кетеван Церцвадзе и врач того же отделения Кетеван Лобжанидзе ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности и нарушили порядок клинического ведения инфекции, вызванной новым коронавирусом, что привело к ухудшению состояния здоровья Вахтанга Чарквиани. В частности, 14 августа 2021 года они начали антибиотикотерапию пациента, а впоследствии изменили ее, не проведя бактериологическое исследование, которое в соответствии с соответствующим руководством было обязательным», — говорится в информации.





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