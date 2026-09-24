Адвокат не исключает, что экс-министр Джуаншер Бурчуладзе может обратиться к президенту с прошением о помиловании

24.09.2026 17:14





Осужденный по делу о растрате крупной суммы денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Грузии, бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, возможно, обратится к Михаилу Кавелашвили с просьбой о помиловании.



Как заявил «ТВ Пирвели» адвокат Джуаншера Бурчуладзе, бывший министр обороны может обратиться к Кавелашвили с просьбой о помиловании через 6 месяцев.



«Ничего не исключаем, и, с Божьей помощью, наверное, все будет хорошо. Не исключаю, что обратится (к [Михаилу Кавелашвили]). Нет, пока с администрацией у нас коммуникации нет. Думаю, пока не будет обращаться. Прошел год, пусть пройдет еще 6 месяцев, и, наверное, потом. Закон этого не запрещает, посмотрим. Он радуется освобождению ребят. Господин Джуаншер очень положительный человек. Столько добра он сделал», — говорит Хатуна Хурцилава.



Напомним, что по делу о растрате крупной суммы денежных средств, принадлежащих Министерству обороны, суд первой инстанции приговорил Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам лишения свободы, Васила Мхеидзе и Георгия Хаиндрава — к 8 годам лишения свободы каждого.



В апелляционном суде основанием для заключения процессуального соглашения с Джуаншером Бурчуладзе и Василом Мхеидзе стали признание ими преступления и сотрудничество со следствием. В частности, Джуаншер Бурчуладзе и Васил Мхеидзе дали показания по новому уголовному делу, возбужденному против бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В частности, согласно показаниям Джуаншера Бурчуладзе, из полученных им в качестве взятки 1 500 000 лари 750 000 лари он оставил себе, а 750 000 лари передал Ираклию Гарибашвили в качестве взятки наличными.



Согласно процессуальному соглашению, Бурчуладзе в качестве наказания было определено 5 лет лишения свободы, из которых 3 года он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 2 года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 1 000 000 лари.



Васил Мхеидзе был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, из которых 1 год и 2 месяца он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 3 года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 000 лари.



Георгий Хаиндрава также был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, из которых 1 год и 2 месяца он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 3 года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 000 лари.





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