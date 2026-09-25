Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В связи с «Тбилисским марафоном» 26 и 27 сентября на отдельных дорожных участках движение будет ограничено


25.09.2026   19:18


В связи с «Тбилисским марафоном» с 23:00 часов 26 сентября до 13:00 часов 27 сентября будет полностью ограничено автомобильное движение на площади Первой Республики - на участке дороги от пересечения с проспектом Шота Руставели (от дерева оливы) до пересечения с улицей Мераба Костава. В период действия ограничения автомобили не смогут передвигаться от улицы Инашвили в направлении площади Первой Республики. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.

По их информации, с 06:00 до 12:00 27 сентября передвижение также будет ограничено на следующих участках: улицах Инашвили, Реваза Табукашвили, Николоза Бараташвили и Дачи Уджармели, на соответствующем участке правой набережной реки Мтквари, улице Вахтанга Горгасали, площади Дмитрия Гулуа, улицах Гии Гулуа, Джованни Скудьери, Хидис, Италии, Солико Вирсаладзе и Михаила Джавахишвили.

На указанных участках автомобильное движение будет поэтапно открываться параллельно с продвижением забега.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна