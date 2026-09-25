В связи с «Тбилисским марафоном» 26 и 27 сентября на отдельных дорожных участках движение будет ограничено

25.09.2026 19:18





В связи с «Тбилисским марафоном» с 23:00 часов 26 сентября до 13:00 часов 27 сентября будет полностью ограничено автомобильное движение на площади Первой Республики - на участке дороги от пересечения с проспектом Шота Руставели (от дерева оливы) до пересечения с улицей Мераба Костава. В период действия ограничения автомобили не смогут передвигаться от улицы Инашвили в направлении площади Первой Республики. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По их информации, с 06:00 до 12:00 27 сентября передвижение также будет ограничено на следующих участках: улицах Инашвили, Реваза Табукашвили, Николоза Бараташвили и Дачи Уджармели, на соответствующем участке правой набережной реки Мтквари, улице Вахтанга Горгасали, площади Дмитрия Гулуа, улицах Гии Гулуа, Джованни Скудьери, Хидис, Италии, Солико Вирсаладзе и Михаила Джавахишвили.



На указанных участках автомобильное движение будет поэтапно открываться параллельно с продвижением забега.





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