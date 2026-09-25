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Саба Багдавадзе стал двукратным чемпионом мира по парадзюдо


25.09.2026   19:55


Сегодня в Тбилиси стартовал чемпионат мира по парадзюдо. Золотую медаль завоевал действующий чемпион мира Саба Багдавадзе (J1, до 81 кг), а бронзовым призёром стал Георгий Гамджашвили (J1, до 70 кг).

В турнире, который проходит в «Хуалинг Плаза», за медали борются 312 параспортсменов из 44 стран.

Чемпионат мира по парадзюдо проводится при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Тбилиси.


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