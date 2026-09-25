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В Мартвили отметили праздник Чкондидоба
25.09.2026 21:02
Государственный уполномоченный региона Самегрело — Земо Сванети Давит Верава вместе с вице-премьером и министром обороны Ираклием Чиковани, первой леди Тамар Багратиони, депутатами парламента и представителями местных властей присутствовал на праздничной литургии по случаю Чкондидоба.
Богослужение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Мартвили провёл Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III.
Праздник посвящён памяти Гиорги Чкондидели — воспитателя Давида Строителя и одного из наиболее известных церковных и государственных деятелей средневековой Грузии.
В Мартвили Чкондидоба отмечается не только как церковный, но и как городской праздник. На центральной площади прошли праздничные мероприятия: были организованы этнографические уголки, выставки изделий ручной работы и мастер-классы по мегрельской кухне.
В рамках праздника также наградили почётных жителей Мартвили.
Завершится Чкондидоба вечерним гала-концертом.
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