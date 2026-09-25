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В Батуми открылась международная научная конференция о Черноморском регионе


25.09.2026   22:04


В государственном университете Батуми имени Шота Руставели стартовала международная научная конференция «Черноморье на перекрёстке цивилизаций — V».

Двухдневное мероприятие организовано Институтом Нико Бердзенишвили БГУ совместно с Университетом Овидия в Констанце.

В конференции участвуют более 350 исследователей и специалистов из более чем 10 стран.

Главная тема — изучение Черноморского региона как исторического пространства пересечения культур и цивилизаций. Участники представят результаты гуманитарных исследований, обсудят общее культурное наследие региона и перспективы междисциплинарного сотрудничества.

Отдельная задача конференции — укрепить роль Батуми как одного из интеллектуальных и научных центров Черноморского региона.

Среди партнёров мероприятия — Министерство образования и спорта Аджарии, Национальная академия наук Грузии, Румынская академия наук, Кавказский международный университет и Университет Остравы в Чехии.


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