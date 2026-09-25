Бывший замглавы Службы доходов Владимир Хундадзе приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы

25.09.2026 23:27





Бывший заместитель главы Службы доходов Владимир Хундадзе признан судом виновным по факту злоупотребления служебными полномочиями.



Как говорится в заявлении, распространённом прокуратурой, Владимиру Хундадзе избрано наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.



«Доказательствами, исследованными в ходе судебного процесса, подтверждено, что Владимир Хундадзе, занимавший в первой половине 2025 года должность заместителя главы Службы доходов, был лично знаком с Борисом Гогичаишвили, который вместе с сообщниками в городе Гори, используя товарные знаки иностранных брендов, незаконно изготавливал и хранил алкогольные напитки - виски и водку.



Для безопасного ввоза в Грузию различной продукции, необходимой для производства алкогольных напитков, Б. Гогичаишвили обратился за помощью к Владимиру Хундадзе, в чьи служебные полномочия входили контроль и надзор за таможенными процедурами.



Владимир Хундадзе постоянно давал Борису Гогичаишвили указания относительно надлежащего времени ввоза и таможенного оформления продукции, а также указывал содержание, с которым должна была осуществляться её растаможка, чтобы во время прохождения таможенных процедур не возникло проблем.



В результате в первой половине 2025 года Гогичаишвили без каких-либо препятствий ввёз в Грузию продукцию, необходимую для производства алкогольных напитков: стеклянные бутылки со специальной упаковкой, этикетки, пробки и др.



Кроме того, Хундадзе было известно, какое преступление совершалось Гогичаишвили и связанными с ним лицами. Несмотря на это, с его стороны не последовало соответствующего служебного реагирования, также о тяжком преступлении не был уведомлен другой государственный орган .



Хундадзе было предъявлено обвинение по части первой статьи 332 Уголовного кодекса Грузии. В качестве меры пресечения ему было избрано заключение под стражу.



Тбилисский городской суд признал Хундадзе виновным по предъявленному обвинению и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы», - говорится в информации, распространённой прокуратурой.





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