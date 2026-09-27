Шио III: Народ вновь должен объединиться, и грузинский, и абхазский народы должны спастись

27.09.2026 19:17





Мне вспоминаются слова Католикоса-Патриарха Илии II о том, что в той войне никто не победитель. Поражение потерпели и абхазы, и грузины, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III на панихиде по погибшим в войне в Абхазии.



По словам Патриарха, народ вновь должен объединиться, и грузинский, и абхазский народы должны спастись.



«Сегодня мы размышляем о Кресте Господнем, его значении и силе. Да пребудет с нами всеми сила и благодать Животворящего креста… Мы вспоминаем печальное и трагическое событие в нашей новейшей истории. Прошло 33 года со дня абхазской войны, падения Сухуми. Эта ужасная война унесла до 30 000 жизней. Мне вспоминаются слова Католикоса-Патриарха Илии II, что в той войне нет победителей. Потерпели поражение и абхазы, и грузины…



Если мы хотим достойно нести этот крест и чтобы было для нас во благо, народ вновь должен объединиться, грузинство, и абхазство должны спастись. Наш путь - это любовь, взаимное прощение и взаимное примирение», - сказал Патриарх.





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