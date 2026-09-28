Сборная Грузии сыграется сегодня с Украиной под руководством нового тренера

28.09.2026 11:10





Сборная Грузии во втором туре Лиги наций примет Украину на стадионе «Динамо Арена» и после неудачного старта в матче с Северной Ирландией (0:1) постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.



Начало игры - 20:00.



В этом матче «крестоносцы» сыграют уже с новым главным тренером. Эпоха Вилли Саньоля в сборной Грузии завершилась: после домашнего поражения от Северной Ирландии французский специалист покинул свой пост, а главным тренером был назначен Рамаз Сванадзе.





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