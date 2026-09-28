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Сборная Грузии сыграется сегодня с Украиной под руководством нового тренера


28.09.2026   11:10


Сборная Грузии во втором туре Лиги наций примет Украину на стадионе «Динамо Арена» и после неудачного старта в матче с Северной Ирландией (0:1) постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

Начало игры - 20:00.

В этом матче «крестоносцы» сыграют уже с новым главным тренером. Эпоха Вилли Саньоля в сборной Грузии завершилась: после домашнего поражения от Северной Ирландии французский специалист покинул свой пост, а главным тренером был назначен Рамаз Сванадзе.


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