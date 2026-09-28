К объединению «Антианнексионная платформа» присоединились новые участники

28.09.2026 19:48





К гражданскому объединению «Антианнексионная платформа» присоединились новые члены.



В числе новых участников:



Теона Акубардия – бывший депутат парламента, специалист по вопросам обороны и безопасности;

Георгий Рухадзе – эксперт по вопросам международных отношений;

Мамука Самхарадзе – полковник запаса, бывший военный атташе Грузии;

Давид Капанадзе – эксперт по вопросам безопасности;

Нодар Титирашвили – бизнесмен.

«Антианнексионная платформа» была основана 27 августа.





Среди целей организации — «борьба против оккупационной и аннексионной политики России правовыми, общественными и мирными путями, поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также защита прав вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий».



Ее учредителями являются:



Владимир Чачибая – бывший заместитель начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии;

Нодар Харшиладзе – бывший заместитель министра обороны и внутренних дел Грузии, соучредитель Центра стратегического анализа (GSAC);

Акия Барбакадзе – полковник запаса, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии;

Каха Гогидзе – режиссер;

Паата Давитая – председатель партии «Европейские демократы Грузии»;

Николоз Вашакидзе – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии, бывший первый заместитель министра иностранных дел, бывший первый заместитель министра обороны Грузии;

Мамука Гамкрелидзе – бывший полномочный посол Грузии в Китае;

Георгий Мелашвили – директор Европейско-грузинского института (EGI);

Ираклий Таблиашвили – журналист.





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