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К объединению «Антианнексионная платформа» присоединились новые участники
28.09.2026 19:48
К гражданскому объединению «Антианнексионная платформа» присоединились новые члены.
В числе новых участников:
Теона Акубардия – бывший депутат парламента, специалист по вопросам обороны и безопасности;
Георгий Рухадзе – эксперт по вопросам международных отношений;
Мамука Самхарадзе – полковник запаса, бывший военный атташе Грузии;
Давид Капанадзе – эксперт по вопросам безопасности;
Нодар Титирашвили – бизнесмен.
«Антианнексионная платформа» была основана 27 августа.
Среди целей организации — «борьба против оккупационной и аннексионной политики России правовыми, общественными и мирными путями, поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также защита прав вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий».
Ее учредителями являются:
Владимир Чачибая – бывший заместитель начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии;
Нодар Харшиладзе – бывший заместитель министра обороны и внутренних дел Грузии, соучредитель Центра стратегического анализа (GSAC);
Акия Барбакадзе – полковник запаса, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии;
Каха Гогидзе – режиссер;
Паата Давитая – председатель партии «Европейские демократы Грузии»;
Николоз Вашакидзе – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии, бывший первый заместитель министра иностранных дел, бывший первый заместитель министра обороны Грузии;
Мамука Гамкрелидзе – бывший полномочный посол Грузии в Китае;
Георгий Мелашвили – директор Европейско-грузинского института (EGI);
Ираклий Таблиашвили – журналист.
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