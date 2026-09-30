Члены семей задержанных в ходе протестов проводят акцию у здания «Общественного вещателя»

30.09.2026 11:40



Дмитрий Воробьевский



Члены семей задержанных во время протестных акций проводят 24-часовую акцию протеста у «Общественного вещателя». Их главное требование — предоставить им эфир на «Общественном вещателе» и организовать встречу с руководством.



Как заявляют родители задержанных на протестных акциях, в июне они также проводили 24-часовую акцию, однако «никто не прислушался к их словам». Теперь их главное требование — предоставить обществу достоверную информацию об их детях и выделить им эфирное время на «Общественном вещателе».



«Мы приняли решение провести 24-часовую акцию у »Общественного вещателя». В течение этого года мы уже проводили различные акции, однако, как видно, результата это не принесло. Соответственно, мы объявляли, что проведём 24-часовую акцию в случае, если не будет принято какого-либо позитивного решения, и поэтому сегодня проводим 24-часовую акцию. Требования те же, что и в прошлый раз: мы обязательно хотим получить эфир на »Общественном вещателе», чтобы предоставить обществу объективную информацию о нашей борьбе, о наших детях. До этого возможна также встреча с правлением, руководством и директором. В любом случае наша главная цель — попасть на »Общественный вещатель», выйти в эфир и рассказать обществу правду», — заявил отец задержанного на протестной акции Звиада Цецхладзе Зураб Цецхладзе.



По словам Марины Теришвили, матери ещё одного задержанного на протестной акции — Георгия Теришвили, важно, чтобы общество знало всю правду о задержанных детях.



«Эфир »Общественного вещателя» нужен нам для того, чтобы рассказать нашу правду, рассказать о наших детях. В июне мы также проводили 24-часовую акцию протеста, но никто не прислушался к нашим словам. Сегодня мы хотим провести 24-часовую акцию, чтобы попросить »Общественный вещатель» предоставить нам эфир, рассказать о наших детях, потому что наших детей то называют террористами, то бессовестными. Мы хотим, чтобы все узнали — наши дети действительно порядочные ребята, они являются узниками совести. Поэтому мы требуем эфир на общественном телевидении, поскольку это освещается повсюду, в том числе и в районах», — заявила мать задержанного на протестной акции Георгия Теришвили Марина Теришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





