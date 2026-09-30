В сорвавшемся лифте в Тбилиси были 6 человек, в том числе 5 подростков

30.09.2026 14:37





Грузинские СМИ публикуют подробности инцидента, произошедшего минувшей ночью в тбилисском районе Санзона, где в жилом корпусе сорвался лифт.



Как сообщают очевидцы, в лифте находились шесть человек, пятеро из которых — подростки. Кабина сорвалась с девятого этажа. В подъезде дома, где произошел инцидент, есть два лифта. Поломка случилась с грузовым.



«Все живы, у одного — перелом ноги», — отмечает очевидец.



По информации телеканала TV Pirveli, подростки возвращались с вечеринки по случаю дня рождения. Перелом ноги получил совершеннолетний пассажир лифта.



Трое пострадавших были доставлены в Первую университетскую клинику. Как сообщила агентству IPN Лали Турдзеладзе, клинический директор больницы, серьезных травм у несовершеннолетних не выявлено, и их уже выписали домой.



«У одного был ушиб колена, у второго — голени. Все трое были подростками», — заявила врач.



TV Pirveli со ссылкой на жильцов дома утверждает, что проблемы с лифтом были и ранее. Дом, в котором произошел инцидент, был сдан 13 лет назад.



Источник: SOVA

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