Грузия сыграла вничью с Северной Ирландией

06.10.2026 11:40





В группе B2 Лиги наций сборная Северной Ирландии принимала сборную Грузии на «Уиндзор Парк» — матч завершился вничью со счётом 0:0.



После успешного старта хозяева стремились укрепить лидерство, а «крестоносцы» — исправить положение. Рамаз Сванадзе изменил игровую схему и стартовый состав. Главный тренер сборной Грузии выпустил с первых минут Сабу Сазонова, Зурико Давиташвили, Гизи Мамагеишвили, Анзора Меквабишвили и Буду Зивзивадзе.



Первый тайм прошёл с преимуществом сборной Северной Ирландии. Самую опасную атаку «крестоносцев» завершал Зурико Давиташвили, но вратарь отразил его удар. Североирландцы также остро атаковали, однако Георгий Мамардашвили действовал надёжно.



После перерыва сборная Грузии заметно активизировалась и создала несколько моментов, но Георгию Цитаишвили и Хвиче Кварацхелии не удалось поразить цель. Дважды сборная Грузии была близка к пропущенному голу. На 83-й минуте Георгий Мамардашвили отразил пенальти в исполнении Исаака Прайса.



После четырёх туров в группе B2 Лиги наций по-прежнему лидирует Северная Ирландия, набравшая 8 очков и являющаяся реальным претендентом на повышение в Лигу A. Сборная Грузии с двумя очками занимает четвёртое место.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





