Минобразования Грузии: Возобновлена регистрация в Национальном центре EQAR

06.10.2026 18:49





Решением Регистрационного комитета EQAR от 22 сентября 2026 года Национальному центру развития качества образования восстановили регистрацию в Европейском реестре агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR), - об этом сообщает Министерство образования, науки и по делам молодёжи Грузии.



По информации ведомства, решение Регистрационного комитета EQAR было основано на результатах оценки Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ENQA).



«В рамках оценки международные эксперты ENQA глубоко изучили значительные изменения, осуществлённые в 2024–2025 годах в сфере обеспечения качества высшего образования.



На основании оценки международных экспертов ENQA решением Регистрационного комитета EQAR было подтверждено, что деятельность Национального центра развития качества образования и действующие в Грузии механизмы обеспечения качества высшего образования полностью соответствуют европейским стандартам и руководящим принципам обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования (ESG 2015)», — говорится в информации.





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