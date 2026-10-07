Успех фигуристов Сакартвело на международном турнире в Батуми

07.10.2026 11:31







В Батуми 1-3 октября состоялся представительный международный турнир по фигурному катанию «Кубок Триалети 2026» , в котором участвовали 78 спортсменов из 20 стран . Это был турнир серии Челленджер , он прошел под эгидой ISU, организатором турнира была федерация фигурного катания Сакартвело при поддержке министерства спорта страны и властей города Батуми. В мужском одиночном катании победителем турнира стал 24-х летний фигурист сборной Сакартвело Ника Эгадзе - чемпион Европы 2026 года , победитель и призер нескольких международных турниров последних лет. На второе место вышел выступающий под нейтральным флагом (AIN2 ) Николай Угошиев, на третье- Михаил Севелко (Эстония).



В женском одиночном катании победителем стала Нина Петрокина(Эстония), серебряные медали завоевала Аделия Петросян (AIN2), бронзовые - Анна Фролова (AIN2 ).



В танцах на льду победителем турнира стала пара фигуристов Грузии Диана Дэвис-Глеб Смолкин ( Диана-дочь всемирно известного тренера Этери Тутберидзе), второе место заняли Элизавета Пасечник-Дарио Цирисани (AIN2 ) , на третье место вышла Мария Игнатьева- Даниил Семко (Венгрия).



В парных соревнованиях чемпионом стала пара сборной Сакартвело Лука Берулава- Анастасия Метелкина, которая в нынешнем году стала чемпионом Европы , вице чемпионом мира и зимних Олимпийских Игр 2026. Второе и третье места соответственно заняли выступающие под нейтральным флагом (AIN2 ) Анастасия Мишина-Александр Галямов и Екатерина Чикмарова- Матвей Янченков.



Турнир вызвал интерес среди жителей и гостей Батуми , на трибунах местного ледового дворца в разные часы сорвнований было от 500 до 1 100 зрителей ( арена вмещает 1700 человек) , среди зрителей был президент Национального Олимпийского Комитета Сакартвело , Чемпион Олимпийских Игр 1992 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов, представители министерства спорта страны и властей Батуми . Автор этих строк находился в Батуми и убедился в том , что турнир был отлично организован. Об этом мне говорили и иностранные гости –фигуристы, тренеры, специалисты, с которыми довелось общаться как в Ледовом Дворце Батуми, так и в специальных микроавтобусах, которые отвозили их и журналистов из отеля в Дворец и обратно.



Президент федерации фигурного катания Сакартвело(ФФКС) Мариам ( Мака) Гиоргобиани (она в конце 1980–ых годов была чемпионкой Сакартвело, с 2011 года по сегодняшний день является президентом Федерации) беседе с автором этих строк сказала , что для нашей страны « большая честь и ответственность принимать такой солидный турнир серии челленджер». «Решение ISU о проведении этого турнира в Сакартвело -это признание успехов наших фигуристов на мировой арене и успешного проведения в последние годы в нашей стране ряда международных турниров»,- отметила М.Гиоргобиани.



Читателям напомню, что фигурное катание в Сакартвело имеет богатую историю, об этом автор этих строк подробно писал на этом сайте .



«Золотой период»



Следует особо отметить, что в последние пять-шесть лет Мака Гиоргобиани вместе с сотрудниками федерации, тренерами и спортсменами при поддержке Национального Олимпийского Комитета и министерства спорта страны создала «золотой период» фигурного катания Сакартвело«. Сборная фигуристов нашей страны на Олимпиаде в Пекине ( 2022) заняла пято-шестое место вместе с командой КНР, по техническим параметрам хозяева получили пятое место. А ведь до 2022 года сборная фигуристов Сакартвело вообще не попадала в число 10 участников командного турнира зимних Олимпийских игр, наши до этого выступали только в индивидуальных соревнованиях. А на Олимпиаде 2026 наша сборная заняла четвертое место в командных соревнованиях, а пара Лука Берулава – Анастасия Метелкина стала вице-чемпионом Олимпиады. Они стали первыми спортсменами Сакартвело, которые в Зимних Олимпийских Игр завоевали медали- такого не было ни в советский период, ни в период независимости страны. Кстати, в нынешнем году пара Берулава- Метелкина стала чемпионом Европы и завоевала серебряные медали на ЧМ. Лука с 2019 года выступает за сборную Сакартвело, ему тогда было 17 лет. Отец и мама Луки, его бабушки и дедушки жили в Сухуми до трагических событий 1993 года, он сам родился и вырос в РФ.



Уроженка РФ 21-летняя А. Метелкина с 2021 года выступает за Сакартвело-сперва в паре с Д.Паркманом, а с 2023 года-вместе с Лукой.



Читатели знают об успехах 24-летней Анастасии Губановой в последние годы. Она с 2021 года выступает за сборную Сакартвело, став Чемпионкой Европы 2023, вице-чемпионкой Европы в 2024 и 2025 гг. Следует отметить также прогресс 17-летней Инги Гургенидзе, которая в 2025 году стала победителем Европейского молодежного олимпийского фестиваля, а сейчас выступает во взрослых турнирах. У Сакартвело есть еще ряд талантливых фигуристов, которые, уверен, вскоре скажут свое веское слово.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Сакартвело



Фото- М.Гиоргобиани, Л. Берулава, А. Метелкина и Э. Тутберидзе, Батуми, 2026 ( Фото ФФКС) В Батуми 1-3 октября состоялся представительный международный турнир по фигурному катанию «Кубок Триалети 2026» , в котором участвовали 78 спортсменов из 20 стран . Это был турнир серии Челленджер , он прошел под эгидой ISU, организатором турнира была федерация фигурного катания Сакартвело при поддержке министерства спорта страны и властей города Батуми. В мужском одиночном катании победителем турнира стал 24-х летний фигурист сборной Сакартвело Ника Эгадзе - чемпион Европы 2026 года , победитель и призер нескольких международных турниров последних лет. На второе место вышел выступающий под нейтральным флагом (AIN2 ) Николай Угошиев, на третье- Михаил Севелко (Эстония).В женском одиночном катании победителем стала Нина Петрокина(Эстония), серебряные медали завоевала Аделия Петросян (AIN2), бронзовые - Анна Фролова (AIN2 ).В танцах на льду победителем турнира стала пара фигуристов Грузии Диана Дэвис-Глеб Смолкин ( Диана-дочь всемирно известного тренера Этери Тутберидзе), второе место заняли Элизавета Пасечник-Дарио Цирисани (AIN2 ) , на третье место вышла Мария Игнатьева- Даниил Семко (Венгрия).В парных соревнованиях чемпионом стала пара сборной Сакартвело Лука Берулава- Анастасия Метелкина, которая в нынешнем году стала чемпионом Европы , вице чемпионом мира и зимних Олимпийских Игр 2026. Второе и третье места соответственно заняли выступающие под нейтральным флагом (AIN2 ) Анастасия Мишина-Александр Галямов и Екатерина Чикмарова- Матвей Янченков.Турнир вызвал интерес среди жителей и гостей Батуми , на трибунах местного ледового дворца в разные часы сорвнований было от 500 до 1 100 зрителей ( арена вмещает 1700 человек) , среди зрителей был президент Национального Олимпийского Комитета Сакартвело , Чемпион Олимпийских Игр 1992 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов, представители министерства спорта страны и властей Батуми . Автор этих строк находился в Батуми и убедился в том , что турнир был отлично организован. Об этом мне говорили и иностранные гости –фигуристы, тренеры, специалисты, с которыми довелось общаться как в Ледовом Дворце Батуми, так и в специальных микроавтобусах, которые отвозили их и журналистов из отеля в Дворец и обратно.Президент федерации фигурного катания Сакартвело(ФФКС) Мариам ( Мака) Гиоргобиани (она в конце 1980–ых годов была чемпионкой Сакартвело, с 2011 года по сегодняшний день является президентом Федерации) беседе с автором этих строк сказала , что для нашей страны « большая честь и ответственность принимать такой солидный турнир серии челленджер». «Решение ISU о проведении этого турнира в Сакартвело -это признание успехов наших фигуристов на мировой арене и успешного проведения в последние годы в нашей стране ряда международных турниров»,- отметила М.Гиоргобиани.Читателям напомню, что фигурное катание в Сакартвело имеет богатую историю, об этом автор этих строк подробно писал на этом сайте .«Золотой период»Следует особо отметить, что в последние пять-шесть лет Мака Гиоргобиани вместе с сотрудниками федерации, тренерами и спортсменами при поддержке Национального Олимпийского Комитета и министерства спорта страны создала «золотой период» фигурного катания Сакартвело«. Сборная фигуристов нашей страны на Олимпиаде в Пекине ( 2022) заняла пято-шестое место вместе с командой КНР, по техническим параметрам хозяева получили пятое место. А ведь до 2022 года сборная фигуристов Сакартвело вообще не попадала в число 10 участников командного турнира зимних Олимпийских игр, наши до этого выступали только в индивидуальных соревнованиях. А на Олимпиаде 2026 наша сборная заняла четвертое место в командных соревнованиях, а пара Лука Берулава – Анастасия Метелкина стала вице-чемпионом Олимпиады. Они стали первыми спортсменами Сакартвело, которые в Зимних Олимпийских Игр завоевали медали- такого не было ни в советский период, ни в период независимости страны. Кстати, в нынешнем году пара Берулава- Метелкина стала чемпионом Европы и завоевала серебряные медали на ЧМ. Лука с 2019 года выступает за сборную Сакартвело, ему тогда было 17 лет. Отец и мама Луки, его бабушки и дедушки жили в Сухуми до трагических событий 1993 года, он сам родился и вырос в РФ.Уроженка РФ 21-летняя А. Метелкина с 2021 года выступает за Сакартвело-сперва в паре с Д.Паркманом, а с 2023 года-вместе с Лукой.Читатели знают об успехах 24-летней Анастасии Губановой в последние годы. Она с 2021 года выступает за сборную Сакартвело, став Чемпионкой Европы 2023, вице-чемпионкой Европы в 2024 и 2025 гг. Следует отметить также прогресс 17-летней Инги Гургенидзе, которая в 2025 году стала победителем Европейского молодежного олимпийского фестиваля, а сейчас выступает во взрослых турнирах. У Сакартвело есть еще ряд талантливых фигуристов, которые, уверен, вскоре скажут свое веское слово.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист СакартвелоФото- М.Гиоргобиани, Л. Берулава, А. Метелкина и Э. Тутберидзе, Батуми, 2026 ( Фото ФФКС)





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