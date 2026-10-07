В этом году в Грузию планируется завезти около 200 тысяч доз бесплатной, на 100% обновленной вакцины от гриппа

07.10.2026 11:37





По информации медицинского директора Центральной детской больницы им. Иашвили, профессора Иване Чхаидзе, в этом году в Грузию планируется завезти около 200 тысяч доз бесплатной, на 100% обновленной вакцины против гриппа. Вакцина трехкомпонентная и включает два компонента типа A (штаммы Миссури и Дарвин) и один компонент типа B (штамм Токио).



Как отметил Иване Чхаидзе, пик активности гриппа следует ожидать в конце декабря и начале января.



«Мы ожидаем, что нынешний сезон будет в рамках той статистики, на что указывают многолетние данные. В ноябре начнется рост числа случаев гриппа, а конец декабря и начало января могут стать пиком активности гриппа.



Согласно статистике, сезон 2026 года менее активен по сравнению с двумя предыдущими годами - меньше обращаемость к звену первичного здравоохранения, а также уменьшился показатель госпитализаций.



Что касается того, какого именно типа вирусы сейчас циркулируют, то, если опираться на статистику Национального центра по контролю заболеваний, наибольшая доля приходится на риновирус, 60% лабораторно подтвержденных случаев обусловлены именно риновирусом. Это означает, что обращаемость сфокусирована на первичном здравоохранении, а не на стационарах. Также фиксируется рост числа вирусов, вызывающих заболевания легкого и среднетяжелого течения. Это т.н. старый коронавирус, парагрипп и аденовирус. В последние недели также стабильно фиксируются случаи коронавируса.



Единственная страна, где фиксируется ранняя вспышка гриппа и раннее начало вируса гриппа, это Япония. Вирус гриппа был зафиксирован в августе, это указывает на то, что текущий сезон там является особенным. Это никак не влияет на Грузию ни с точки зрения прогноза, ни с точки зрения реального воздействия. Поскольку в стране число случаев гриппа не увеличилось и он не может оказать существенного влияния, мы ожидаем, что в этом году сезон гриппа будет стандартным, таким же, как в предыдущие годы. У нас распространение гриппа начинается с ноября. Конец октября -начало ноября считается идеальным периодом для вакцинации. Особенно это касается т.н. групп риска - людей в возрасте 65 лет и старше, лиц с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, детей в возрасте до 2 лет, медицинского персонала и других лиц.



Как правило, вакцина поступает в октябре, и планируется завезти около 200 тысяч доз бесплатной вакцины, чего для страны вполне достаточно», - отметил Иване Чхаидзе.





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