Певица Нуца Бузаладзе пригрозила тем, кто «портит ей репутацию»

09.10.2026 14:38





Певица Нуца Бузаладзе пожаловалась, что ее называют «рабыней денег», и пригрозила судом тем, кто «портит ей репутацию».



Певицу критикуют за выступление в России и поддержку «Грузинской мечты»



Певица Нуца Бузаладзе пообещала подавать в суд на тех, кто распространяет о ней ложь и оскорбления. Об этом она написала в фейсбуке.



По словам Бузаладзе, против нее уже три года ведут целенаправленную кампанию: распространяют ложь, оскорбляют и навешивают ярлыки. Среди них она называет «русофилку», «коци» (так в Грузии презрительно называют сторонников «Грузинской мечты») и «рабыню денег». Певица пишет, что раньше не обращала внимания на такие комментарии, но «всему есть предел».



Бузаладзе предупредила, что все случаи будет передавать адвокату и при необходимости обратится в суд. Подписчиков она попросила делать скриншоты оскорбительных комментариев о ней и присылать ей.



«Мое молчание никогда не было признаком слабости», — написала певица.



Бузаладзе представляла Грузию на «Евровидении-2024» с песней Firefighter. Критиковать ее начали в 2023 году: певица выступила в России, которая до сих пор оккупирует часть Грузии. После этого несколько грузинских радиостанций перестали ставить ее песни. Бузаладзе пришлось публично извиниться, хотя некоторые представители правящей партии вступились за нее.



Перед парламентскими выборами 2024 года певица заявила, что гордится поддержкой «Грузинской мечты» и уже несколько лет выступает и агитирует за нее.



Когда власти жестко разгоняли протесты против итогов выборов, Бузаладзе осудила насилие в отношении любых людей — мирных граждан, полицейских, журналистов и тех, кто придерживается других взглядов. Но в январе 2025 года она продолжила выступать на концертах, которые спонсировала правящая партия. В Батуми к ее концерту пришли протестующие с фотографиями людей, избитых силовиками. Певица накричала на них со сцены и заявила, что им за это заплатили.





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