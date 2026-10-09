Илья Суламанидзе - чемпион мира

09.10.2026 21:38





На чемпионате мира по дзюдо Илья Суламанидзе (100 кг) завоевал золотую медаль.



25-летний грузинский спортсмен в финале победил японца Доту Араи.



Суламанидзе начал соревнования со второго круга, одолев венгра Зомбора Вега, в 1/8 финала победил Вадима Гимбовского из Молдовы, а в четвертьфинале - россиянина Нияза Билалова. В полуфинале Суламанидзе одержал победу над итальянцем Дженнаро Пирелли.



Напомним, на чемпионате мира в активе сборной Грузии по дзюдо две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.





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