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Илья Суламанидзе - чемпион мира


09.10.2026   21:38


На чемпионате мира по дзюдо Илья Суламанидзе (100 кг) завоевал золотую медаль.

25-летний грузинский спортсмен в финале победил японца Доту Араи.

Суламанидзе начал соревнования со второго круга, одолев венгра Зомбора Вега, в 1/8 финала победил Вадима Гимбовского из Молдовы, а в четвертьфинале - россиянина Нияза Билалова. В полуфинале Суламанидзе одержал победу над итальянцем Дженнаро Пирелли.

Напомним, на чемпионате мира в активе сборной Грузии по дзюдо две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.


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