Двое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали двух иностранных граждан по обвинению в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также содействии их сбыту.
По информации МВД, при личном обыске одного из задержанных, а также в местах, указанных вторым обвиняемым, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, расфасованное в 12 свёртков и подготовленное к сбыту.
Следствие ведётся по статьям 260 и 260¹ Уголовного кодекса Грузии. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
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