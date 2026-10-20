Двое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях

Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали двух иностранных граждан по обвинению в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также содействии их сбыту.

По информации МВД, при личном обыске одного из задержанных, а также в местах, указанных вторым обвиняемым, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, расфасованное в 12 свёртков и подготовленное к сбыту.

Следствие ведётся по статьям 260 и 260¹ Уголовного кодекса Грузии. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.