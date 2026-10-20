В Грузии среди детей выявлены случаи вируса Коксаки

Из-за выявленных случаев инфекции среди воспитанников в одном из детских садов временно закрыли группу.

Высокая температура.

Болезненные высыпания, иногда с образованием язвочек.

Язвочки в полости рта и высыпания на теле.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего поражает детей младше 10 лет.

Инфекция заразна и может быстро распространяться в детских коллективах.