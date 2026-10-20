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Разное

В Грузии среди детей выявлены случаи вируса Коксаки

В Гурджаани (Кахети) зафиксированы случаи заражения детей вирусом Коксаки.

Из-за выявленных случаев инфекции среди воспитанников в одном из детских садов временно закрыли группу.

Эпидемиолог службы общественного здравоохранения Гурджаани Марина Капанадзе рассказала, что заболевание сопровождается следующими симптомами:

  • Высокая температура.
  • Болезненные высыпания, иногда с образованием язвочек.
  • Язвочки в полости рта и высыпания на теле.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего поражает детей младше 10 лет.

Инфекция заразна и может быстро распространяться в детских коллективах.

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