В Грузии среди детей выявлены случаи вируса Коксаки
В Гурджаани (Кахети) зафиксированы случаи заражения детей вирусом Коксаки.
Из-за выявленных случаев инфекции среди воспитанников в одном из детских садов временно закрыли группу.
Эпидемиолог службы общественного здравоохранения Гурджаани Марина Капанадзе рассказала, что заболевание сопровождается следующими симптомами:
- Высокая температура.
- Болезненные высыпания, иногда с образованием язвочек.
- Язвочки в полости рта и высыпания на теле.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего поражает детей младше 10 лет.
Инфекция заразна и может быстро распространяться в детских коллективах.
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