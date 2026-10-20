Специальная пенитенциарная служба распространила заявление в связи с заключённым Давидом Пеикришвили

«Специальная пенитенциарная служба комментирует заявление адвоката Давида Пеикришвили, в котором утверждается, что после 16 октября в пенитенциарном учреждении №8 в отношении его подзащитного со стороны сокамерников оказывается физическое и психологическое давление, а состояние его здоровья является критическим.

Как говорится в заявлении, никакого насилия со стороны сокамерников в отношении обвиняемого Давида Пеикришвили не было.

Подчёркиваем, что распространённые обвинения не соответствуют действительности и никакого насилия со стороны сокамерников в отношении обвиняемого Давида Пеикришвили не было.

Также поясняем, что сегодня обвиняемого Пеикришвили привели в комнату для встреч с адвокатами, чтобы он мог встретиться со своим защитником. В этот момент он неожиданно быстрым шагом покинул комнату, разбил стекло окна в коридоре рядом с помещением для встреч с адвокатами и стал угрожать причинить себе вред осколком стекла. Кроме того, он призывал других заключённых к дезорганизации.

Заключённые не поддались его провокационным призывам и даже подвергли его словесным оскорблениям из-за такого поведения.

Давид Пеикришвили требовал встречи со своим братом. Однако, поскольку братья Пеикришвили обвиняются в рамках одного и того же уголовного дела, в соответствии с действующим законодательством их встреча на территории учреждения не допускается.

Также отмечаем, что уже несколько дней распространяется ложная информация о физической расправе над Давидом Пеикришвили в пенитенциарном учреждении. В связи с этим 19 октября Специальная пенитенциарная служба обратилась с ходатайством в Генеральную прокуратуру Грузии, по решению которой в интересах следствия обвиняемому ограничено право на свидания и телефонные разговоры.

Прокуратура удовлетворила ходатайство пенитенциарной службы, и обвиняемому было предоставлено однократное разрешение на телефонный звонок члену семьи — матери.

Важно также отметить, что мать самого обвиняемого в комментарии, распространённом в СМИ 19 октября, однозначно заявила, что с её сыном всё в порядке. Сам сын подтвердил это. Кроме того, в разговоре с матерью адвокат обвиняемого также однозначно отрицал факт физической расправы над Давидом Пеикришвили со стороны кого-либо в тюрьме.

Таким образом, Специальная пенитенциарная служба расценивает ажиотаж вокруг братьев Пеикришвили как продолжение попыток дискредитировать ведомство и целенаправленную кампанию. Служба призывает всех воздерживаться от распространения подобной ложной информации», — говорится в распространённом заявлении.