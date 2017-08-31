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К тушению пожара в Абастумани подключилась авиация из Украины и Азербайджана


31.08.2017   11:38
С сегодняшнего утра, 31 августа, авиация подключилась к тушению лесного пожара близ горного курорта Абастумани в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщение пресс-службы МВД Грузии.

Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили сегодня провел в Абастумани очередное совещание чрезвычайного штаба, созданного для эффективной борьбы с пожаром. В ходе совещания члены штаба ознакомились с планом и стратегией ликвидации огня.

«Процесс тушения пожара в смешанном лесном массиве продолжается в беспрерывном режиме. На протяжении всей ночи у очагов пожара находились десятки противопожарной техники, а также живая сила», - говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, к этому времени с огнем в Абастумани борются три вертолета - два грузинских и один азербайджанский, а также украинский самолет. Ожидается, что сегодня к работам подключится еще один вертолет из Турции.

Пожар близ Абастумани возник 29 августа. Уже два дня с огнем борются более тысячи сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, департамента по особым заданиям МВД и Агентства защищенных территорий.






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