К тушению пожара в Абастумани подключилась авиация из Украины и Азербайджана

31.08.2017 11:38 С сегодняшнего утра, 31 августа, авиация подключилась к тушению лесного пожара близ горного курорта Абастумани в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщение пресс-службы МВД Грузии.



Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили сегодня провел в Абастумани очередное совещание чрезвычайного штаба, созданного для эффективной борьбы с пожаром. В ходе совещания члены штаба ознакомились с планом и стратегией ликвидации огня.



«Процесс тушения пожара в смешанном лесном массиве продолжается в беспрерывном режиме. На протяжении всей ночи у очагов пожара находились десятки противопожарной техники, а также живая сила», - говорится в сообщении ведомства.



По данным СМИ, к этому времени с огнем в Абастумани борются три вертолета - два грузинских и один азербайджанский, а также украинский самолет. Ожидается, что сегодня к работам подключится еще один вертолет из Турции.



Пожар близ Абастумани возник 29 августа. Уже два дня с огнем борются более тысячи сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, департамента по особым заданиям МВД и Агентства защищенных территорий.















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